Авиакатастрофа в Броварах: в Нацполиции и ОП прокомментировали версию о теракте и то, что вертолет якобы горел в воздухе 18 января, 11:49 Вертолет упал вблизи детского сада (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли версия о теракте в деле об авиакатастрофе в Броварах, заявил, что СБУ и Национальная полиция занимаются этим вопросом.

"Есть уголовное производство, согласно которому будут сделаны выводы, что именно это было", - сказал он.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отвечая на вопрос, подтверждается ли информация о том, что вертолет загорелся в воздухе, сказал, что «есть только слухи».

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«Процессуально если это будет зафиксировано, даже если будут такие свидетели, конечно, мы будем двигаться в этом направлении. Я уверен, что у следствия будет не одна версия», — сказал он.

По его словам, пока рано делать выводы.

«Сейчас уже начато уголовное производство. Следователи Службы безопасности Украины и Национальной полиции, ГБР сейчас будут работать. Одно могу вам сказать: будет очень большой объем следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства», — сказал он.

Клименко призвал людей, которые видели пролет вертолета, долго летевшего на низкой высоте, обратиться в Национальную полицию на линию 102 или к местным полицейским.

"Обязательно приедем к вам и запишем, что вы видели. Это очень важно для объективного всестороннего расследования», — сказал он.

Клименко добавил, что по предварительной информации вертолет принадлежит ГСЧС.