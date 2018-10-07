Бросок на восток. Ирина Геращенко об атмосфере минских переговоров и прифронтовых буднях - в репортаже НВ

Ирина Геращенко побывала в зоне боевых и околобоевых действий более 80 раз

Журнал Новое Время провел день с первым вице-спикером Ириной Геращенко, посетив Новолуганское и Авдеевку. В ходе поездки на Донбасс она вспомнила о том, как во время минских переговоров сепаратисты "отжали" у нее телефон, и призналась, что специально ездит на контрольно-пропускные пункты, чтобы общаться с людьми с той стороны.

Невысокая светловолосая женщина выходит из поезда Интерсити Киев - Константиновка, уверенно подходит к камуфлированному внедорожнику, забирается внутрь, и автомобиль катится прочь от вокзала, на восток.

Эту операцию, которую можно назвать "визит в зону боевых и околобоевых действий", 47‑летняя Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, проводит уже 82‑й раз в своей карьере. Отсюда и уверенность.

Так же часто она ездит лишь в столицу Беларуси - как представитель Украины в гуманитарной подгруппе так называемой трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ. Туда же приезжают и сепаратисты - в качестве визитеров, приглашенных россиянами. Оба эти направления - Донбасс и Минск - для Геращенко взаимосвязаны.

НВ сопровождает первого вице-спикера в ее очередной поездке в эти неспокойные земли. Для начала - в поселок Новолуганское Донецкой области, фактически на линию фронта. От поселка до оккупированной Горловки - 20 км по прямой. Затем - в Авдеевку, где вместе с коллегами по фракции Блока Петра Порошенко (БПП) вице-спикер должна принять участие в праздновании дня этого города.

Минские тонкости

В дороге на Новолуганское, а это примерно час пути, Геращенко говорит не о Донбассе, а о том, как на самом деле проходят переговоры в Минске.

Сепаратисты в Минск прилетают из Москвы. И их главная задача - хамить, устраивать истерики и выводить украинскую сторону из психологического равновесия

Представители России ведут себя тихо и дипломатично, отведя роль провокаторов своим подопечным - приглашаемым в Минск сепаратистам.

По словам Геращенко, когда стороны собрались в Беларуси уже после 31 августа 2018‑го - дня подрыва в донецком кафе Сепар главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко, - представители "республик" попытались торжественно почтить его память. "Украинская делегация вышла, хлопнув дверью", - рассказывает, трясясь в машине, Геращенко.

А во время другой встречи в Минске представительница сепаратистов буквально занялась гоп-стопом - "отжала" у Геращенко ее телефон. Аппарат вице-спикеру вернули, но украинка все равно написала в минскую милицию заявление о "завладении чужим имуществом в особо хулиганской манере".

Сепаратисты в Минск, говорит она, прилетают из Москвы. И их главная задача - хамить, устраивать истерики и всячески выводить украинскую сторону из психологического равновесия.

Осторожно, мины

Где‑то в этом месте беседы оказывается, что до Новолуганского уже не так далеко. И разговор становится более приземленным, приближенным к местности - Геращенко начинает рассказывать о минах.

Почти не напрягая памяти, она говорит, что более 7 тыс. кв. км подконтрольной Украине территории Донбасса нужно освобождать от смертельно опасных подарков войны.

Заминировано более 7 тыс. кв. км подконтрольной Украине территории Донбасса / Фото Натальи Кравчук / НВ

В Новолуганском Геращенко переходит от слов к делу - везет НВ на один из поросших травой участков, где саперы 143‑го Центра разминирования - воинской части Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) - буквально ползают по земле на животах и коленях. Так они очищают территорию от взрывоопасных предметов.

Их старший, подполковник Вадим Дорофеенко с позывным Кажан, подобный метод разминирования объясняет близостью линии разграничения. Мол, от участка, где работают его ребята, до оккупированных территорий буквально 200‑300 м.

Хотя ВСУ освободили Новолуганское почти два года назад, в районе до сих пор множество мест, которые никто не проверял. Какие‑то из этих участков вполне могут быть заминированы.

"Противник не передает нам карты своих минных полей", - коротко докладывает по этому поводу Дорофеенко и уточняет, обращаясь сразу и к Геращенко, и к НВ, что такая же проблема существует и на других территориях Донецкой и Луганской областей.

Проблемы местного значения

После Новолуганского и беседы с Дорофеенко первый вице-спикер отправляется в Авдеевку. В этом прифронтовом городе, население которого оценочно составляет 20 тыс. жителей, она частый гость.

"Почему люди, которые должны сидеть в тюрьме, выступают по телевизору? - спрашивает военный вице-спикера. - Почему такая беззубая политика?"

В этот раз Геращенко пригласили на празднование дня города.

В Авдеевке Геращенко первым делом - еще до вояжа в центр на официальные мероприятия - заезжает к военным расквартированной в городе 92‑й бригады ВСУ.

С полусотней бойцов киевская гостья беседует в отдельном зале. В основном говорит Геращенко - среди прочего, она рассказывает военнослужащим, что со следующего года их зарплаты вырастут на треть.

Завершив свою часть, вице-спикер приглашает собравшихся задавать вопросы. От лица всех выступает один из военных, говорящий спокойно, но со страстью в голосе. "Нельзя победить только на фронте. Мы здесь все для этого делаем. Но почему люди, которые должны сидеть в тюрьме, выступают по телевизору? - вопрошает он вице-спикера. - Почему такая беззубая политика?" Речь идет о гостях, которых приглашает в студию столичный 112‑й телеканал.

Ирина Геращенко на встрече с военными в Авдеевке / Фото Натальи Кравчук / НВ

Геращенко принимается отвечать. Говорит долго. Слишком долго.

Поговорив с военными, вице-спикер отправляется в центр Авдеевки. Там она вместе с коллегами по БПП Ириной Фриз и Артуром Герасимовым выступает со сцены примерно перед тысячей местных жителей - всеми теми, кто пришел отметить вместе с украинской властью городской юбилей.

Дорога на запад

Поздний вечер этого долгого дня НВ проводит с Геращенко в ночном поезде, скачущем по стрелкам из Константиновки в Киев.

Прощаясь с регионом, вице-спикер вспоминает, что периодически приезжает на контрольно-пропускные пункты - поговорить с людьми с оккупированных территорий, услышать их мнение.

"Это самое трудное общение, - без тени улыбки произносит в этот момент Геращенко. - Половина людей кричат: "Вы нас бомбите!" Но когда разговор все же завязывается, это разрушает в их головах очень много мифов".

Зная, что вице-спикер курирует еще и тему обмена украинцев, оказавшихся в плену, редакция поинтересовалась: какие новости в этом вопросе?

"В нынешнем году нам удалось освободить только трех человек", - с сожалением отвечает Геращенко.

На сентябрьских переговорах в Минске украинская сторона предложила в порядке исключения передать двоих задержанных россиян консулу РФ. Не просто так, а в обмен на нескольких украинских военных, которые уже четыре года остаются в плену у сепаратистов. Все украинцы находятся в плохом состоянии, и обмен означает для них жизнь.

Но россияне даже не стали обсуждать этот вопрос. "Никакого прогресса. Все наши предложения отвергаются", - отмечает Геращенко.

По ее данным, в российских тюрьмах и в Крыму удерживают около 70 украинцев и крымских татар. А боевики подтвердили, что еще 20 человек находятся у них. Сложнее всего приходится пленным в Луганске: по словам Геращенко, им даже не передают письма из дома.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года