Бронированный Mercedes Медведчука исчез — Офис генпрокурора 8 сентября, 20:45 Автомобиль Виктора Медведчука (Фото:Схемы)

Бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, находящийся в собственности обвиняемого в госизмене бывшего народного депутата Виктора Медведчука, объявили в розыск.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора на запрос журналистов Схемы.

Там также указали, что указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

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С вопросом об автомобиле бывшего нардепа журналисты обратились также в ГБР, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства. Предателя также лишили статуса адвоката и исключили из Национальной академии правовых наук.