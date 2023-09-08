Бронированный Mercedes Медведчука исчез — Офис генпрокурора
Автомобиль Виктора Медведчука (Фото:Схемы)
Бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, находящийся в собственности обвиняемого в госизмене бывшего народного депутата Виктора Медведчука, объявили в розыск.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора на запрос журналистов Схемы.
Там также указали, что указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
С вопросом об автомобиле бывшего нардепа журналисты обратились также в ГБР, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.
12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.
В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.
В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».
После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства. Предателя также лишили статуса адвоката и исключили из Национальной академии правовых наук.