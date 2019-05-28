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Бронированные катера ВМС провели учения в Азовском море в зоне ООС

Сегодня, 11:56
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Бронированные катера ВМС провели учения в Азовском море в зоне ООС - фото

Скриншот с видео Штаб ООС/Facebook

К учениям привлекли морскую авиацию

Экипажи малых бронированных катеров Кременчуг и Лубны провели учения в Азовском море в зоне Операции Объединенных сил.

В штабе ООС сообщили, что учения прошли при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Ранее сообщалось, что на заводе Кузница на Рыбальском заложили два боевых катера для Военно-морских сил ВСУ.

Теги:   Военные учения ООС Азовское море Катер ВМС Украины

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