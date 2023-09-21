Украинская бронированная техника пересекла «линию Суровикина» в Запорожской области — OSINT-аналитики 21 сентября, 10:30 ВСУ прорывают «линию Суровикина» (Фото:Скриншот из видео imi (m)/Twitter)

Тяжелая техника Сил обороны Украины впервые преодолела укрепления страны-агрессора России первой линии Суровикина в районе села Вербовое Запорожской области, сообщают OSINT-аналитики.

Twitter-аккаунт imi (m) обнародовал видео, из которого следует, что ВСУ впервые вывели тяжелую технику Strykers и Marders за пределы противотранспортного рва и «зубов дракона», отметил аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

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В то же время военный аналитик Роб Ли отметил, что 82-я десантно-штурмовая бригада Украины преодолела оборонительную линию с помощью бронированной машины Stryker, БМП Marder и БТР MaxxPro.

Баррос добавил, что украинская техника на видео, вероятно, ехала по дороге, которая была сохранена при строительстве рва и прокладке линии с «зубами дракона». Это может свидетельствовать о том, что ВСУ разгромили оборону РФ на этом участке.

По его словам, вероятно, Силы обороны Украины готовятся к новому наступлению.

Линии Суровикина — это оборонительные сооружения, которые Россия построила на временно оккупированных территориях и в приграничных с Украиной регионах РФ.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области.

Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки.

17 сентября Силы обороны освободили Клещеевку.