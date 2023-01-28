Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных 28 января, 00:42 Правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных и определения критических предприятий (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

Кабинет министров в пятницу, 27 января, утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также правительство утвердило порядок и критерии определения предприятий, организаций и учреждений, «критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения» в особый период. Кабмин постановил, что отсрочки от призыва во время мобилизации, которые военнообязанные получили по решению Минэкономики, действуют в течение срока, на который предоставлены.



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Верховная Рада 4 ноября приняла законопроект, который регулирует организацию процесса бронирования. Согласно ему, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования этих органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.