Общая мобилизация в Украине. Правительство изменило особенности и сроки процесса бронирования 4 мая, 14:22 Мобилизация 2023: кого можно забронировать на работе и сколько времени занимают процессы — что сменило правительство (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине была проведена оптимизация процессов бронирования работников от мобилизации во время военного положения. Новые изменения позволяют ускорить процедуру оформления права на отсрочку из-за бронирования.

Постановлением №400 вносятся изменения в Постановление КМУ №76 Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.



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Теперь законодательно четко определены сроки представления и рассмотрения госорганами документов о бронировании и постановке мужчин (и женщин).

Согласно новым правилам процессы должны происходить в течение пяти дней.

«Один из вопросов, который поднимает перед нами украинский бизнес во время встреч — длительное прохождение процедуры бронирования работников. Такое положение ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы и в целом не способствует повышению деловой активности. Мы понимаем, что определенную роль в этом случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, которое оптимизирует процедуру бронирования, которое будет проходить в определенные сжатые сроки», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины Министр экономики Юлия Свириденко.

Бронирование военнообязанных ― как изменились сроки

Теперь нормативными актами определены следующие термины:

представление органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются добронирование на период мобилизации и на военное время в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) — в срок не более пяти рабочих дней;

согласование списков и представление Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Министерство экономики — в срок не более десяти рабочих дней;

принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных - в срок не более пяти рабочих дней;

зачисление военнообязанного на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки — в срок не более пяти рабочих дней.

При соблюдении закона процедура оформления бронирования должна занимать максимум за 25 рабочих дней.

Бронирование военнообязанных - кто имеет право получить

По новым правилам бронирования от мобилизации, руководители представляют списки на своих работников, если их учреждение, предприятие или организация подходит под одно из определений:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Если предприятие подпадает хотя бы под один из этих критериев, оно считается таким, которое имеет важное значение для отраслей национальной экономики и может обратиться в Министерство экономики о предоставлении ему такого статуса. Предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование, если:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

если предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;

средняя заработная плата работников предприятия, учреждения, организации, осуществляющей деятельность в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики, составляет не ниже средней заработной платы по стране умноженной на коэффициент 1,5;

если предприятие осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

если предприятие совершает такой вид производства или оказания услуг, которое обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/ или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.