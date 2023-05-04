Общая мобилизация в Украине. Правительство изменило особенности и сроки процесса бронирования

4 мая, 14:22
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Мобилизация 2023: кого можно забронировать на работе и сколько времени занимают процессы — что сменило правительство (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Мобилизация 2023: кого можно забронировать на работе и сколько времени занимают процессы — что сменило правительство (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине была проведена оптимизация процессов бронирования работников от мобилизации во время военного положения. Новые изменения позволяют ускорить процедуру оформления права на отсрочку из-за бронирования.

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Постановлением №400 вносятся изменения в Постановление КМУ №76 Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.

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Теперь законодательно четко определены сроки представления и рассмотрения госорганами документов о бронировании и постановке мужчин (и женщин).

Согласно новым правилам процессы должны происходить в течение пяти дней.

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«Один из вопросов, который поднимает перед нами украинский бизнес во время встреч — длительное прохождение процедуры бронирования работников. Такое положение ограничивает возможности предпринимателей разрабатывать и реализовывать производственные планы и в целом не способствует повышению деловой активности. Мы понимаем, что определенную роль в этом случае играет человеческий фактор и организация процесса. Поэтому инициировали решение, которое оптимизирует процедуру бронирования, которое будет проходить в определенные сжатые сроки», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины Министр экономики Юлия Свириденко.

Бронирование военнообязанных ― как изменились сроки

Теперь нормативными актами определены следующие термины:

  • представление органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются добронирование на период мобилизации и на военное время в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службы внешней разведки) — в срок не более пяти рабочих дней;
  • согласование списков и представление Генштабом ВСУ (СБУ, СВР) в Министерство экономики — в срок не более десяти рабочих дней;
  • принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных - в срок не более пяти рабочих дней;
  • зачисление военнообязанного на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки — в срок не более пяти рабочих дней.

При соблюдении закона процедура оформления бронирования должна занимать максимум за 25 рабочих дней.

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Бронирование военнообязанных - кто имеет право получить

По новым правилам бронирования от мобилизации, руководители представляют списки на своих работников, если их учреждение, предприятие или организация подходит под одно из определений:

  • предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

  • предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

  • предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Если предприятие подпадает хотя бы под один из этих критериев, оно считается таким, которое имеет важное значение для отраслей национальной экономики и может обратиться в Министерство экономики о предоставлении ему такого статуса. Предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование, если:

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  • проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;
  • проводят в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;
  • получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;
  • выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;
  • если предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;
  • средняя заработная плата работников предприятия, учреждения, организации, осуществляющей деятельность в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики, составляет не ниже средней заработной платы по стране умноженной на коэффициент 1,5;
  • если предприятие осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;
  • если предприятие совершает такой вид производства или оказания услуг, которое обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/ или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины бронирование от мобилизации

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