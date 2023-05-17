Общая мобилизация. Сколько длится бронирование и можно ли призвать работника, не получившего выписку об отсрочке 17 мая, 19:30 Бронирование военнообязанных: можно ли мобилизовать работников, если они еще не стали на спецучет (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине все мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы для защиты страны. Рассказываем об особенностях процесса бронирования и можно ли мобилизовать работника, которого ТЦК еще не поставил на спецучет.

Военное положение и общую мобилизацию продлили в Украине до 18 августа 2023, уполномоченные лица вручают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет адресно и в публичных местах. Мобилизовать могут любого мужчину от 18 до 60 лет, пригодного по состоянию здоровья, если законом не предусмотрено, что он имеет право на отсрочку или его нельзя призывать.

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Список категорий мужчин, имеющих право на отсрочку указан в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, среди них забронированные за предприятиями, учреждениями организациями работники.

Сколько длится бронирование и какое время занимает оформление

Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для работающих военнообязанных:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказ), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Можно ли мобилизовать забронированного работника, не получившего выписку об отсрочке

Процесс бронирования должен длиться некоторое время, и первоначально он не был регламентирован законом.

Если предприятие, организация или учреждение отвечают требованиям для бронирования, работодатель должен подготовить пакет документов, представляемых в профильное министерство/другой государственный орган, или соответствующую областную/городскую госадминистрацию, или соответствующую областную, городскую военную/военно-гражданская администрация. К этим документам относятся:

список работников, подаваемых на бронирование;

справка о количестве военнообязанных;

соответствующее обоснование необходимости бронирования.

Затем соответствующие органы должны отправить документы на проверку. Ранее эта процедура была неограничена во времени, однако Постановлением КМУ № 400 от 28 апреля 2023 г. урегулировано время на согласование бронирования. Теперь оно должно длиться до 20 дней:

представление органами государственной власти, другими государственными органами списков для их проверки и согласования в срок не более 5 рабочих дней в Генштаб ВС ( СБУ, Службе внешней разведки);

СБУ, Службе внешней разведки); согласование и представление списков Генеральным штабом Вооруженных Сил ( СБУ, Службой внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней в Минэкономики;

СБУ, Службой внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней в Минэкономики; принятие Минэкономики решение о бронировании военнообязанных в срок не более 5 рабочих дней;

По пункту 11 Порядка, выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (при ее наличии) соответствующего органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки. Сроки отсрочки указаны в документе.

Сообщения о бронировании работников отправляются работодателем в течение пяти дней после получения выписки о бронировании. Если забронированный получил повестку, но еще не забрал выдержку, или ТЦК еще не получил сообщения – это не означает, что отсрочки нет – она уже гарантирована законодательством Украины, и принудительно мобилизовать таких мужчин запрещено.

После получения уведомления о бронировании ТЦК, в котором работник стоит на военном учете, переводит его на спецучет.