Отсрочка от мобилизации. Бронирование на работе будет осуществляться по новым правилам — что изменилось 5 ноября, 09:01 Бронирование военнообязанных — кого не будут призывать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Верховная Рада Украины изменила законодательство о бронировании работников во время мобилизации .

4 ноября Верховная Рада приняла законопроект № 7687 о внесении изменений в закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время, который расширяет категории работников, подлежащих бронированию во время призыва.

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По новой редакции, лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, могут быть призваны на военную службу во время военного положения по собственному согласию.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных устанавливается и контролируется Кабмином.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, внесены два важных уточнения:

Новый порядок бронирования должен включать критерии отнесения предприятий к критическим;

Проводить бронирование военнообязанных можно без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Критические предприятия – кого могут бронировать во время войны

Порядок отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры утвержден Постановлением КМУ от 09.10.2020 № 1109. В нем указаны министерства, отрасли и направления работы, относящиеся к критическому предприятию.

Минэнерго:

электроэнергетика;

нефтяная промышленность;

газовая промышленность;

ядерная энергетика;

Минцифры:

информационные технологии;

электронные коммуникации;

Минрегион:

коммунальные услуги;

Минэкономики:

пищевая промышленность и агропромышленный комплекс;

МОЗ:

здравоохранение;

НСЗУ:

здравоохранение;

НКЦБФР:

рынки капитала и организованные товарные рынки;

Мининфраструктуры:

авиационный транспорт

автомобильный и городской транспорт

железнодорожный транспорт

морской и речной транспорт;

почтовая связь;

Минстратегпром:

химическая промышленность;

металлургическая промышленность;

оборонная промышленность;

космическая промышленность;

авиационная промышленность;

судостроительная промышленность;

МВД

гражданская защита населения и территорий

Минфин:

финансовый сектор;

Полный список основных услуг можно увидеть в Постановлении.