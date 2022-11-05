Отсрочка от мобилизации. Бронирование на работе будет осуществляться по новым правилам — что изменилось
Бронирование военнообязанных — кого не будут призывать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Верховная Рада Украины изменила законодательство о бронировании работников во время мобилизации .
4 ноября Верховная Рада приняла законопроект № 7687 о внесении изменений в закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время, который расширяет категории работников, подлежащих бронированию во время призыва.
По новой редакции, лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, могут быть призваны на военную службу во время военного положения по собственному согласию.
Порядок и критерии бронирования военнообязанных устанавливается и контролируется Кабмином.
Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, внесены два важных уточнения:
- Новый порядок бронирования должен включать критерии отнесения предприятий к критическим;
- Проводить бронирование военнообязанных можно без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
Критические предприятия – кого могут бронировать во время войны
Порядок отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры утвержден Постановлением КМУ от
Минэнерго:
- электроэнергетика;
- нефтяная промышленность;
- газовая промышленность;
- ядерная энергетика;
Минцифры:
- информационные технологии;
- электронные коммуникации;
Минрегион:
- коммунальные услуги;
Минэкономики:
- пищевая промышленность и агропромышленный комплекс;
МОЗ:
- здравоохранение;
НСЗУ:
- здравоохранение;
НКЦБФР:
- рынки капитала и организованные товарные рынки;
Мининфраструктуры:
авиационный транспорт
автомобильный и городской транспорт
железнодорожный транспорт
морской и речной транспорт;
почтовая связь;
Минстратегпром:
химическая промышленность;
металлургическая промышленность;
оборонная промышленность;
космическая промышленность;
авиационная промышленность;
судостроительная промышленность;
МВД
- гражданская защита населения и территорий
Минфин:
- финансовый сектор;
Полный список основных услуг можно увидеть в Постановлении.