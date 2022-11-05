Отсрочка от мобилизации. Бронирование на работе будет осуществляться по новым правилам — что изменилось

5 ноября, 09:01
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Бронирование военнообязанных — кого не будут призывать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бронирование военнообязанных — кого не будут призывать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Верховная Рада Украины изменила законодательство о бронировании работников во время мобилизации .

4 ноября Верховная Рада приняла законопроект № 7687 о внесении изменений в закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время, который расширяет категории работников, подлежащих бронированию во время призыва.

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По новой редакции, лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, могут быть призваны на военную службу во время военного положения по собственному согласию.

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Порядок и критерии бронирования военнообязанных устанавливается и контролируется Кабмином.

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, внесены два важных уточнения:

  • Новый порядок бронирования должен включать критерии отнесения предприятий к критическим;
  • Проводить бронирование военнообязанных можно без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
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Критические предприятия – кого могут бронировать во время войны

Порядок отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры утвержден Постановлением КМУ от 09.10.2020 № 1109. В нем указаны министерства, отрасли и направления работы, относящиеся к критическому предприятию.

Минэнерго:

  • электроэнергетика;
  • нефтяная промышленность;
  • газовая промышленность;
  • ядерная энергетика;

Минцифры:

  • информационные технологии;
  • электронные коммуникации;

Минрегион:

  • коммунальные услуги;

Минэкономики:

  • пищевая промышленность и агропромышленный комплекс;

МОЗ:

  • здравоохранение;

НСЗУ:

  • здравоохранение;

НКЦБФР:

  • рынки капитала и организованные товарные рынки;

Мининфраструктуры:

  • авиационный транспорт

  • автомобильный и городской транспорт

  • железнодорожный транспорт

  • морской и речной транспорт;

  • почтовая связь;

Минстратегпром:

  • химическая промышленность;

  • металлургическая промышленность;

  • оборонная промышленность;

  • космическая промышленность;

  • авиационная промышленность;

  • судостроительная промышленность;

МВД

  • гражданская защита населения и территорий

Минфин:

  • финансовый сектор;

Полный список основных услуг можно увидеть в Постановлении.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Война России против Украины бронирование от мобилизации

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