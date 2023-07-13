Сроки и требования. Как правительство изменило порядок бронирования мужчин и порядок получения статуса критически важного предприятия 13 июля, 12:40 Мобилизация: каким критериям должно соответствовать предприятие и сколько из них надо набрать после изменений в закон (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине правительство внесло изменения в правила бронирования военнообязанных. Отныне, сферы в которых можно забронировать работников расширены, а критерии для предприятий — изменены.

В Украине некоторые категории мужчин получают отсрочку от мобилизации. Бронирование дает отсрочку и значит спецучет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. С 2022 года процесс бронирования и условия реформируются в Украине, расширяя сферы и уточнив условия. Срок подготовки и ответа на бронирование уже сокращен до 20 дней.

Видео дня

Как сообщает Министерство экономики Украины, изменения, внесенные в постановление № 76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривают, изменения относительно критериев оценки предприятия, которое может получить статус критически важного.

Новые изменения по оформлению бронирования работников

Отныне, сроки рассмотрения обращения предприятия по бронированию сокращается вдвое — до 10 рабочих дней с момента получения документов.

Также некоторые предприятия должны соответствовать хотя бы двум критериям из списка в Постановлении № 76:

предприятия топливно-энергетического комплекса, ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля и т. д. могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;

могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям; применение единого подхода к определению количества военнообязанных, которые подлежат бронированию и работают в органах местного самоуправления и в государственных органах (забронировать можно до 50% военнообязанных мужчин).

Какие предприятия могут получить статус критически важных

Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предусматривает требования к предприятиям, которые необходимы для получения статуса критически важных. После изменений в Постановление № 76 это:

общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Перечень таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;

отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие является резидентом Дія Сіті.

В стандартном случае в сферах, которые не предусмотрены последними изменениями, предприятие должно соответствовать трем или более критериям во время проверки, чтобы получить статус критически важного

Сколько длится бронирование для украинцев в Украине

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания ( заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий ( заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

