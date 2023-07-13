Сроки и требования. Как правительство изменило порядок бронирования мужчин и порядок получения статуса критически важного предприятия

13 июля, 12:40
Поделиться:
Мобилизация: каким критериям должно соответствовать предприятие и сколько из них надо набрать после изменений в закон (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация: каким критериям должно соответствовать предприятие и сколько из них надо набрать после изменений в закон (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине правительство внесло изменения в правила бронирования военнообязанных. Отныне, сферы в которых можно забронировать работников расширены, а критерии для предприятий — изменены.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Права и полномочия работников ТЦК при проверке документов и вручении повестки
Новые изменения по оформлению бронирования работников
Какие предприятия могут получить статус критически важных
Сколько длится бронирование для украинцев в Украине

В Украине некоторые категории мужчин получают отсрочку от мобилизации. Бронирование дает отсрочку и значит спецучет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. С 2022 года процесс бронирования и условия реформируются в Украине, расширяя сферы и уточнив условия. Срок подготовки и ответа на бронирование уже сокращен до 20 дней.

Видео дня

Как сообщает Министерство экономики Украины, изменения, внесенные в постановление № 76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время предусматривают, изменения относительно критериев оценки предприятия, которое может получить статус критически важного.

Новые изменения по оформлению бронирования работников

Отныне, сроки рассмотрения обращения предприятия по бронированию сокращается вдвое — до 10 рабочих дней с момента получения документов.

Также некоторые предприятия должны соответствовать хотя бы двум критериям из списка в Постановлении № 76:

  • предприятия топливно-энергетического комплекса, ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля и т. д. могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;
  • применение единого подхода к определению количества военнообязанных, которые подлежат бронированию и работают в органах местного самоуправления и в государственных органах (забронировать можно до 50% военнообязанных мужчин).
Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине

Какие предприятия могут получить статус критически важных

Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предусматривает требования к предприятиям, которые необходимы для получения статуса критически важных. После изменений в Постановление № 76 это:

  • общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро;
  • сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов превышает 32 млн евро;
  • предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;
  • предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Перечень таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;
  • отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;
  • предприятие является резидентом Дія Сіті.
Читайте также:
Актуализация данных. Кому из мужчин могут выдать повестку в ТЦК повторно в Украине

В стандартном случае в сферах, которые не предусмотрены последними изменениями, предприятие должно соответствовать трем или более критериям во время проверки, чтобы получить статус критически важного

Сколько длится бронирование для украинцев в Украине

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

  • срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:
poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
  1. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);
  2. На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  3. На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины бронирование от мобилизации

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X