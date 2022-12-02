Новые правила бронирования. В Украине расширили список граждан, которых не призывают 2 декабря, 13:44 Бронирование военнообязанных в 2023 году — какие изменения действуют с декабря 2022 года (Фото:facebook.com/93OMBr)

Всеобщая мобилизация в Украине действует с 24 февраля 2022 года. Для некоторых военнообязанных действуют правила бронирования на предприятиях. Рассказываем, кого и как можно бронировать с декабря 2022 года.

В Украине начал действовать Закон 2732-IX, который регулирует организацию процесса бронирования и дает объяснения по представлению списка военнообязанных Кабинета Министров.

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Порядок и организация бронирования, перечни должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию на период мобилизации и военное время, определяются этим Законом, актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

«Во время действия военного состояния бронирование военнообязанных может также осуществляться по списку военнообязанных, представленному в установленном Кабинетом Министров Украины порядке соответствующим органом государственной власти, другим государственным органом, органом местного самоуправления, предприятием, учреждением, организацией», ― предусматривает закон.

Ранее предприятия просили отменить мобилизационные задачи (заказы) для тех сфер, которые занимаются восстановлением, обслуживанием критической инфраструктуры.

Кого можно бронировать во время войны

По новому закону бронированию подлежат работающие военнообязанные:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Предприятия крючьевой инфраструктуры ― кого можно бронировать

Порядок отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры утвержден Постановлением КМУ № 1109 в последней редакции от 07.09.2022 . Пока Кабмин не изменил этот список. Так, бронированию подлежат работники таких предприятий:

Минэнерго:

электроэнергетика;

нефтяная промышленность;

газовая промышленность;

ядерная энергетика;

Минцифры:

информационные технологии;

электронные коммуникации;

Минрегион:

коммунальные услуги;

Минэкономики:

пищевая промышленность и агропромышленный комплекс;

МОЗ:

здравоохранение;

НСЗУ:

здравоохранение;

НКЦБФР:

рынки капитала и организованные товарные рынки;

Мининфраструктуры:

авиационный транспорт;

автомобильный и городской транспорт;

железнодорожный транспорт;

морской и речной транспорт;

почтовая связь;

Минстратегпром:

химическая промышленность;

металлургическая промышленность;

оборонная промышленность;

космическая промышленность;

авиационная промышленность;

судостроительная промышленность;

МВД

гражданская защита населения и территорий;

Минфин:

финансовый сектор;

Полный список основных услуг можно увидеть в Постановлении.