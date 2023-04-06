Семь условий. Когда предприятия могут бронировать работников во время военного положения в Украине 6 апреля, 17:32 Отсрочка от мобилизации: когда компания получит право бронировать работников от призыва (Фото:facebook.com/okPivden)

В Украине во время всеобщей мобилизации некоторые работники имеют право на отсрочку из-за бронирования. С марта действуют новые условия, по которым организация может получить право бронировать работников. Рассказываем, кто может получить отсрочку своим сотрудникам.

В 2023 году бронирование для работников регулируется через порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, однако отдельно были приняты критерии, которые определяют предприятия, которые могут запрашивать право на бронирование работников.

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В частности, с 14 марта действует Приказ №952 Министерства экономики утверждает Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики. В нем закреплены критерии, которым должно отвечать предприятие, учреждение или организация для этого.

Решение о предоставлении статуса предприятия, которое отвечает критериям, должно быть изложено в письменном виде. Если предприятию отказывают в предоставлении статуса, отвечающего критериям Минэкономики, то в отказе должны быть подробно описаны причины такого отказа.

Какие предприятия имеют право бронировать работников - критерии

И 14 марта 2023 года, если предприятие подпадает хотя бы под один из этих критериев, оно считается таким, которое имеет важное значение для отраслей национальной экономики и может обратиться в Министерство экономики о предоставлении ему такого статуса. Предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование, если:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

если предприятие находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;

если предприятие осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

если предприятие совершает такой вид производства или оказания услуг, обеспечивающего потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/ или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

По новым правилам бронирования от мобилизации, руководители представляют списки на своих работников, если их учреждение, предприятие или организация подходит под одно из определений:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы);

заказы); предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.