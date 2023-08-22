Бронирование 2023 года. Можно ли принудительно мобилизовать забронированных работников и отправить на фронт
Порядок бронирования: законна ли промуссовая мобилизация забронированных работников в Украине (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Во время военного положения в Украине проводят всеобщую мобилизацию. Призыву подлежат все военнообязанные мужчины кроме тех, кто имеет право на отсрочку или исключен с воинского учета. Юрист объяснил, законно ли мобилизовать мужчин, забронированных на работе.
Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если их признают годными к военной службе.
Работники ТЦК вручают повестки адресно и на улицах всем мужчинам. Чтобы не платить штраф, они должны идти по повестке, независимо от того, имеют ли право на отсрочку или нет. Бывают случаи, когда после такой проверки данных мужчин с отсрочкой все равно мобилизуют.
Как объясняет юрист Антон Синцов в колонке NV, принудительная мобилизация забронированных работников запрещена законом, и есть положительные судебные решения в поддержку выполнения этой нормы.
Мобилизация после бронирования — законна ли
Законом предусмотрено, что забронированные военнообязанные работники не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Хмельницкий административный суд признал противоправной мобилизацию лица, которое в момент мобилизации уже получило приказ о бронировании и в соответствии с законом имело отсрочку.
«В частности, суд отметил, что "в соответствии с положениями статьи 23 Закона 3543-XII не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, в частности, забронированные на период мобилизации и на военное время за … предприятиями … Приведенная норма является императивной, исчерпывающей и не предусматривает дополнительных условий или альтернатив кроме указанных в норме закона"», — объясняет Антон Синцов.
Лицо, которое уже получило подтвержденное бронирование не подлежит мобилизации. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки тако человек стоит на спецучете.
«Эту позицию поддержал апелляционный суд, дело не рассматривалось на уровне кассационного суда», — добавил юрист.
Кто может бронировать работников
В Украине Приказом Минэкономики № 952 утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики.
Бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечения деятельности чего-то, что занимается обороной.
Таким образом, необходимо, чтобы предприятие подпадало под критерии из списка:
- проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;
- проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;
- получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;
- выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;
- находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;
- осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;
- осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг в сфере формирования и/или реализации политики которой обеспечивает Минэкономики
Кроме того, сроки рассмотрения обращения предприятия по бронированию сокращается вдвое — до 10 рабочих дней с момента получения документов. Для этого все документы должны быть собраны и оформлены в соответствии с требованиями.
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