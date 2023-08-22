Бронирование 2023 года. Можно ли принудительно мобилизовать забронированных работников и отправить на фронт 22 августа, 20:28 Порядок бронирования: законна ли промуссовая мобилизация забронированных работников в Украине (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Во время военного положения в Украине проводят всеобщую мобилизацию. Призыву подлежат все военнообязанные мужчины кроме тех, кто имеет право на отсрочку или исключен с воинского учета. Юрист объяснил, законно ли мобилизовать мужчин, забронированных на работе.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если их признают годными к военной службе.

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Работники ТЦК вручают повестки адресно и на улицах всем мужчинам. Чтобы не платить штраф, они должны идти по повестке, независимо от того, имеют ли право на отсрочку или нет. Бывают случаи, когда после такой проверки данных мужчин с отсрочкой все равно мобилизуют.

Как объясняет юрист Антон Синцов в колонке NV, принудительная мобилизация забронированных работников запрещена законом, и есть положительные судебные решения в поддержку выполнения этой нормы.

Мобилизация после бронирования — законна ли

Законом предусмотрено, что забронированные военнообязанные работники не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Хмельницкий административный суд признал противоправной мобилизацию лица, которое в момент мобилизации уже получило приказ о бронировании и в соответствии с законом имело отсрочку.

«В частности, суд отметил, что "в соответствии с положениями статьи 23 Закона 3543-XII не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, в частности, забронированные на период мобилизации и на военное время за … предприятиями … Приведенная норма является императивной, исчерпывающей и не предусматривает дополнительных условий или альтернатив кроме указанных в норме закона"», — объясняет Антон Синцов.

Лицо, которое уже получило подтвержденное бронирование не подлежит мобилизации. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки тако человек стоит на спецучете.

«Эту позицию поддержал апелляционный суд, дело не рассматривалось на уровне кассационного суда», — добавил юрист.

Кто может бронировать работников

В Украине Приказом Минэкономики № 952 утверждены критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики.

Бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины или обеспечения деятельности чего-то, что занимается обороной.

Таким образом, необходимо, чтобы предприятие подпадало под критерии из списка:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или предоставления услуг в сфере формирования и/или реализации политики которой обеспечивает Минэкономики

Кроме того, сроки рассмотрения обращения предприятия по бронированию сокращается вдвое — до 10 рабочих дней с момента получения документов. Для этого все документы должны быть собраны и оформлены в соответствии с требованиями.