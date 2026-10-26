Документ, датированный 23 октября, был обнародован в понедельник, 26 октября.

Народный депутат Ярослав Железняк, который с самого начала освещал процесс принятия изменений, в своем Telegram-канале отметил, что лимит бронирования для работников топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов был повышен до 95% (вместо предложенных в первом проекте решения 85%).

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Лимит бронирования для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства (теплокоммунэнерго и водоканалов) повысили с 60 до 75%.

Сохранилась основа для расчета 50%: «Завод со 100 работниками сохраняет 50 броней, а не 35», — пояснил Железняк.

При этом он отметил, что критическими могут считаться только 13 отраслей. «Образование, наука, услуги, СМИ — вне списка, только по отдельному обращению через Центр», — написал Железняк (имея в виду недавно созданный Координационный центр по организации бронирования).

Как уточнил нардеп, министерства и областные государственные администрации в течение 10 дней со дня вступления постановления в силу должны пересмотреть и согласовать соответствующие критерии, а по результатам их пересмотра — проанализировать соответствие предприятий, которые уже получили статус критически важных.

Если будет исключен критерий, на основании которого предприятие было признано критически важным, решение о его критичности должно быть отменено. «Критерий убрали — статус отменен», — подытожил Ярослав Железняк.

Критичность предприятия могут пересмотреть по рекомендациям Координационного центра, а такие рекомендации, в частности, могут предоставляться при наличии соответствующих обращений правоохранительных органов.

Координационный центр может отказать в рассмотрении предложений об увеличении лимитов бронирования, если в течение последних 12 месяцев было установлено два или более документально подтвержденных факта нарушения руководителем предприятия требований по организации и ведению воинского учета.

Ярослав Железняк отметил, что постановление № 16160, одним из инициаторов подачи которого был он сам, остается в Верховной Раде и содержит три требования к новой редакции правил бронирования.

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«Бизнес в [Координационном] Центре с правом голоса, исчерпывающий перечень оснований для отмены [критического] статуса и обжалования, 90 дней переходного периода», — назвал эти условия нардеп.

В настоящее время в состав Координационного центра входят представители СБУ, Службы внешней разведки, ГУР, Офиса президента, Национальной полиции и Генштаба ВСУ.

12 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин готовит изменения в Постановление о некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Тогда речь шла о бронировании 85% для сферы обороны и энергетики.

13 октября Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин принял постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных.