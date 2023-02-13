Три категории работников. Правительство объяснило, кого можно бронировать от мобилизации и куда обращаться руководителям 13 февраля, 13:23 Бронирование работников 2023 — три категории работников, не подлежащих мобилизации (Фото:Минобороны)

В Украине в 2023 году оформили обновленные правила бронирования военнообязанных. Правительство определило три типа предприятий и организаций и количество забронированных мужчин.

С 31 января 2023 года Постановлением №76 КМУ введены обновленные правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Представители Минагрополитики дали разъяснение, как изменился порядок бронирования.

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Правительство упорядочило новые Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Обращаем внимание, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка», ― подчеркнули в министерстве.

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

По новым правилам бронирования от мобилизации, руководители представляют списки на своих работников, если их учреждение, предприятие или организация подходит под одно из определений:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как получить статус критически важного предприятия

Чтобы получить статус критически важного предприятия необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76:

общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением КМУ от 4 марта 2015 г. №83;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Критерии, по которым осуществляется определение предприятия, имеющего важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины, устанавливаются органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, по сфере их управления или национальной отрасли экономики или областной, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями, или областной, Киевской и Севастопольской городскими военными/военно-гражданскими администрациями (в случае их образования) с учетом потребностей территориального общества;

отсутствует задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Также это могут быть:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций;

международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или Секретариатом КМУ и т.д.

Предприятие обращается в центральный орган исполнительной власти, другой государственный орган, орган государственного управления, который распространяется на всю территорию Украины или областной военной администрации.

Прилагаются копии подтверждающих документов, а также информация о подаче предприятием в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за последний календарный квартал, что подтверждается:

копией налоговой декларации с отметками (штампами) контролирующего органа, получившего налоговую декларацию, с указанием даты ее получения или

квитанцией о принятии налоговой декларации в случае ее подачи средствами электронной связи или

квитанцией контролирующего органа, на который возложены функции результатов проверки и принятия пакета отчетных документов налогоплательщиков, или

почтовым уведомлением с отметкой о вручении контролирующему органу при отправке налоговой декларации по почте.

Куда подаются списки на бронирование

Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказ) , подают список в орган государственной власти, другой государственный орган, который установил (привел) мобилизационную задачу (заказ). Обычно это областные военные администрации или районные военные администрации.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, представляют список в центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство ВСУ, другими военными формированиями, в интересах которых они осуществляют производство товаров, выполняющих работы, оказывают услуги.

Предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, представляют список в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере, или соответствующей областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации, военной/гражданско-военной администрации, на территории которой они находятся.