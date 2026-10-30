Мобилизация — необходимое условие победы в затяжных войнах, а решать связанные с ней проблемы нужно не путем пересмотра правил бронирования, а за счет сокращения дистанции между фронтом и тылом. Об этом политолог Олег Саакян рассказал в интервью Radio NV.

«Мобилизация никогда не будет нравиться всем. Без мобилизации долгие войны и войны на истощение не выигрываются. Это неизбежное зло, которое в любом случае будет присутствовать. Но в жизни людей много неизбежного зла. Есть вакцины, которые могут кому-то не нравиться, но вакцинация существует. Есть налоги, которые нужно платить: кому-то это может не нравиться, но платить необходимо. Нужно соблюдать законы, подчиняться Уголовному кодексу и так далее», — считает Саакян.

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По мнению политолога, основой общественного договора во время войны должна стать взаимозависимость фронта и тыла. Военные должны понимать важность работы гражданской инфраструктуры, поскольку ее упадок может привести к дестабилизации государства в условиях затяжной войны.

«Если не будет даже тех же театров, ресторанов и тому подобного, государство начнет разваливаться — даже в условиях затяжной войны. Если она короткая, месяц — это нормально. Если год — возможно. Но если она длится годами, то подрастает новое поколение, дети просто уезжают, да и возникает множество других проблем. Это необходимо», — пояснил политолог.

В то же время, подчеркнул Саакян, гражданское население также должно осознавать свою ответственность за оборону страны.

«Не может быть так, что воюют некие избранные — те, кому повезло или не повезло (если уж говорить честно, как об этом говорят в обществе), а здесь, в тылу, можно „зацементироваться“ на всё время, вообще не касаясь фронтовой тематики. Вот это неправильно», — добавил он.

Изменения в бронировании от мобилизации — главное

О том, что Кабмин меняет правила бронирования, стало известно 13 октября: народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство приняло соответствующее постановление. Однако спустя два дня документ так и не был опубликован.

16 октября премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что правительство пересматривает систему бронирования из-за «масштабных злоупотреблений», и заверил, что радикальных изменений для оборонных и энергетических предприятий не будет.

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23 октября Корецкий сообщил, что правительство окончательно согласовало изменения, и назвал их сложными, но необходимыми. По его словам, отнесение предприятия к категории критически важных больше не должно зависеть от его экономических показателей. Критически важными должны считаться отрасли, реально работающие на оборону и экономику: оборонная промышленность, энергетика, связь, логистика, жилищно-коммунальное хозяйство.

24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.

26 октября Корецкий обратился к бизнесу с призывом «совместно разработать новую социальную модель, при которой все будут забронированы, но предприятия обеспечат прогнозируемую мобилизацию людей в армию».

«Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, отпала бы необходимость искать людей на улицах. А если бизнес, предприниматель, менеджер или руководитель берет на себя такое обязательство — то больше ничего и не нужно, это новый общественный договор. Но не думать об этом и не готовиться к этому — это грубейшая стратегическая ошибка», — заявил премьер-министр.