Кабмин может разрешить мужчинам с бронированием от призыва выезжать за границу 27 декабря, 16:12 Юлия Свириденко (Фото:Yulia Svyrydenko / Facebook)

Кабинет министров планирует разрешить выезжать в командировку за границу мужчинам призывного возраста, которые получили бронирование от призыва.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes, опубликованном во вторник, 27 декабря.



Она сообщила, что Минэкономики подготовило проект постановления, который детализирует критерии и порядок организации бронирования — сейчас он на согласовании. Финальное решение будет за Генеральным штабом и Министерством обороны.



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«С учетом того, что этот вопрос важный, чувствительный и дискуссионный, он нуждается в согласовании позиций и поиске баланса всех заинтересованных сторон. Сейчас дискуссия в самом разгаре. Как только будет согласована позиция, Министерство экономики выйдет с соответствующей коммуникацией», — сказала Свириденко.

По словам министра, отдельная процедура єВідрядження потеряла смысл с учетом нового проекта постановления — забронированные люди смогут «беспрепятственно пересекать границу» при наличии нужных документов. Минэкономики работает с Министерством цифровой трансформации и Генштабом ВСУ над переводом бронирования в электронный формат.

«У нас не стоит задача разрешить выезжать всем, наша задача — помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и так далее», — уточнила Свириденко.

Верховная Рада 4 ноября приняла закон, регулирующий организацию процесса бронирования. Согласно ему, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи ( заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач ( заказов);

заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач заказов); в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.