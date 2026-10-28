Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов в интервью Radio NV анализирует изменения в логике бронирования военнообязанных и связанные с новым «общественным договором» проблемы для различных отраслей, в частности для оборонно-промышленного комплекса.

— Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что до 1 декабря мы должны предложить новый «общественный договор» касательно мобилизационных обязательств. Предлагается модель, при которой бизнес может бронировать сотрудников, но при этом берет на себя обязательства по обеспечению прогнозируемой мобилизации части персонала. На каком основании бизнес будет обеспечивать эту так называемую прогнозируемую мобилизацию? Как вообще это воспринимать?

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— Очевидно, механизм должен быть максимально прозрачным и понятным. Мне кажется, речь должна идти о специалистах и компаниях, работающих в сфере военно-промышленного комплекса, обеспечивающих жизнедеятельность городов и так далее.