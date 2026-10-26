«Выстрел себе в ногу». Интервью с Берлинской — о рисках изменений в бронировании и необходимости Украине готовиться к длительной войне

26 октября, 23:09
NV Премиум
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Ветеран войны, руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская (Фото: Facebook/Мария Берлинская)

Ветеран войны, руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская (Фото: Facebook/Мария Берлинская)

Автор: Власта Лазур

Ветеран войны, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Radio NV — о новых правилах бронирования, рисках для оборонно-промышленного комплекса и дефиците инженеров в стране, благодаря которым держится фронт.

— Когда появились первые контуры постановления об изменении системы бронирования, вы раскритиковали эту идею и заявили: если у предприятий ОПК заберут 15% сотрудников, то пострадают выполнение контрактов, производство оружия и вся отрасль в целом, а вслед за этим, как домино, посыплется и весь фронт. Теперь квота составляет не 85, а 95%. Меняет ли это что-то кардинально?

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— Конечно, это лучше, чем было, поскольку этот процент для ОПК снизили. Однако давайте я начну с основ.

Теги:   Интервью NV Война России против Украины бронирование от мобилизации Radio NV Мария Берлинская

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