Кто получит отсрочку. Ограничение бронирования военнообязанных работников ― что изменилось 20 апреля, 13:10 Мобилизация 2023: какие существуют ограничения в бронировании военнообязанных (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военное положение и общая мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года, все мужчины с 18 до 60 лет могут быть призваны в службу. Рассказываем, кто имеет право на бронирование и какие ограничения по новым правилам в 2023 году.

27 января 2023 года во исполнение Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации» Правительство приняло Постановление № 76 Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время. Постановлением утверждены два отдельных порядка:

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порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения;

Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Каковы ограничения по бронированию военнообязанных работников

По положениям Постановления подавать на бронирование можно именно работников, то есть лиц, которые находятся с предприятием в трудовых отношениях.

При этом бронированию не подлежат военнообязанные работники, которые:

уже имеют удостоверения об отсрочке от призыва на время мобилизации и военное время по другим основаниям;

имеют дефицитные военно-учетные специальности.

Перед формированием списков на бронирование необходимо проверить работников на наличие у них отсрочки в соответствии со статьей 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и убедиться, нужно ли вносить таких работников в списки на бронирование.

Не в последнюю очередь нужно убедиться, что работник военнообязанный, имеет соответствующие военно-учетные документы и его ВОС (военно-учетная специальность) не относится к дефицитным для ВСУ.

В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 545, 5

Офицерский состав по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Согласно постановлению, количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50 процентов от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. Если бизнесу нужно, он представляет обоснование, почему ему должны забронировать работников более 50% количества военнообязанных.

Точно бронируются только военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций и их заместители независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Каков алгоритм бронирования военнообязанных

1. Если предприятие, организация или учреждение отвечают требованиям бронирования, работодатель должен подготовить пакет документов:

список работников, подаваемых на бронирование;

справка о количестве военнообязанных;

соответствующее обоснование необходимости бронирования.

Документы представляются в профильное министерство/другой государственный орган, или соответствующую областную/городскую госадминистрацию, или соответствующую областную, городскую военную/военно-гражданскую администрацию.

Подача документов может производиться в бумажной и/или электронной форме. По-прежнему важно проверять требования к подаче документов, которые могут устанавливаться профильными министерствами.

2. Вышеупомянутые органы проверяют полноту заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, соблюдения требований о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, и подают его на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил.

3. Генеральный штаб Вооруженных сил согласовывает или не согласовывает списки. Затем он представляет их в Минэкономики, которое и принимает финальное решение о бронировании таких работников.

4. Работодатель получает решение министерства. В решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, который не может превышать шести месяцев.

5. Работодатель самостоятельно выдает военнообязанному выписку из указанного решения Минэкономики. Такая выписка является документом, подтверждающим бронирование военнообязанного работника и отсрочку от его призыва на военную службу на определенный Минэкономики срок.

Сколько действует бронирование от мобилизации

Статья 2 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения предусматривает, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который может превышать:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для работающих военнообязанных:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу Постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены.