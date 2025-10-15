В ближайшее время в Украине вступят в силу изменения в условия бронирования работников на критически важных предприятиях (Фото: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout)

9 октября 2025 года в Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон № 13335 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения. В документе говорится об изменениях относительно возможности бронирования военнообязанных работников, которые имеют нарушения правил воинского учета.

Месяцем ранее, в сентябре 2025-го, Кабинет министров Украины утвердил проект закона О государственном бюджете на 2026 год, согласно которому, среди прочего, с 1 января 2026 года предлагается повышение минимальной заработной платы.

Как эти два документа повлияют на изменения в порядке бронирования от мобилизации, объясняет юрист ОО Юридическая Сотня Ангелина Славич.

Что меняет в порядке бронирования закон № 13335, принятый Верховной Радой 9 октября 2025 года?

Этот закон предусматривает ряд изменений в некоторые законодательные акты, которые регулируют бронирование военнообязанных работников. Так, например, изменения в ст. 25 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривают, что отныне бронированию подлежат: работники предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, функционирования экономики или жизнедеятельности населения в особый период; конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, даже если они не являются их работниками; военнообязанные работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если не состоят на воинском учете, имеют ненадлежаще оформленные военно-учетные документы или не уточнили персональные данные. Сейчас закон направлен на подпись президенту.

А как насчет военнообязанных работников, военно-учетные документы которых оформлены ненадлежащим образом?

В таком случае бронирование может предоставляться на срок до 45 дней с момента заключения трудового договора и не более одного раза в год. Если во время этого срока работник устранит нарушения воинского учета, он может быть забронирован на общих основаниях. Важно, что даже оформленное бронирование не освобождает таких лиц от ответственности за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Как принятые изменения касаются правил приема военнообязанных работников на работу в критические предприятия?

ЗУ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривает, что испытательный срок для военнообязанных работников, которых принимают на работу на критически важные предприятия, не может превышать 45 календарных дней — независимо от должности или профессии.

Трудовые договоры на период прохождения испытательного срока при приеме на работу могут заключаться с военнообязанными работниками, которые не имеют оформленных военно-учетных документов, или же они оформлены ненадлежащим образом, которые не состоят на воинском учете, не уточнили персональные данные, а также с теми, кто находится в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если в течение срока бронирования — то есть 45 дней — такие работники не приведут свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, допускается увольнение таких работников по инициативе работодателя.

Как повлияет на порядок бронирования закон о государственном бюджете на 2026 год?

В связи с тем, что 15 сентября 2025 года Кабмин утвердил проект закона О государственном бюджете на 2026 год, которым, среди прочего, предлагается повышение минимальной заработной платы с 1 января 2026 года и установление ее в месячном размере 8647 гривен, увеличивается размер заработной платы, необходимой для бронирования военнообязанного работника и составит 8647*2,5 = 21617,5 тыс. грн.

Каким образом компании могут оформить бронирование для работников?

Для того, чтобы оформить бронирование во время военного положения, следует воспользоваться средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг. Руководитель предприятия подает списки военнообязанных лиц, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время в электронной форме, проверяет правильность указанных данных о предприятии и сотрудниках, указывает размер их заработной платы — в течение действия всего срока отсрочки, заполняет сведения о руководителе предприятия и подтверждает список работников на бронирование электронной подписью.

В течение суток системой осуществляется проверка данных военнообязанного: персональные данные, соблюдение правил воинского учета, и направляется уведомление по результатам рассмотрения. В случае положительного результата информация о бронировании появляется в приложении Резерв+, система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет с указанием срока отсрочки.