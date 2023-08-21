Всеобщая мобилизация. Действует ли отсрочка после вручения мобилизационного распоряжения — объяснение юриста 21 августа, 13:28 Бронирование военнообязанных: можно ли уволиться с военной службы после подтверждения брони (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Во время мобилизации отдельные категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время процесса бронирования работников могут вызвать их для уточнения данных, а после этого перевести ВЛК и мобилизовать. Юрист объяснил, что происходит с бронированием после мобилизации.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 15 ноября 2023 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют оснований для отсрочки. Для работников критических предприятий, выполняющих заказы правительства или военные заказы, существует возможность отсрочки по бронированию от правительства.

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Из-за сроков и процессов мобилизации, существует проблема, что работники ТЦК могут мобилизовать человека, который в процессе получения бронирования и, соответственно, отсрочки. Как объясняет юрист Антон Синцов в колонке NV, ТЦК часто отправляют на ВВК и мобилизуют работников, которые скоро должны получить бронирование. Он объяснил, действует ли такое бронирование, если работника уже мобилизовали.

Бронирование после мобилизации — действует ли основание для отсрочки

«Закарпатский административный суд рассмотрел дело, в рамках которого оспаривалась мобилизация работника, который на период мобилизации находился на этапе бронирования и получил приказ Минэкономики о бронировании уже после мобилизации в ряды вооруженных сил Украины. Суд признал мобилизацию законной ввиду того, что на момент мобилизации лицо еще не было забронировано, а, получив приказ о бронировании, было уже в статусе военнослужащего, тогда как бронирование касается исключительно военнообязанных», — пояснил юрист.

Он добавил, что такую позицию суда и стратегию ТЦК поддержал Верховный Суд, который четко определил зависимость между статусами военнообязанного, военнослужащего и отсрочки.

По кругу лиц бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

«В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу. Следовательно, по содержанию и цели бронирования военнообязанных лиц не касается правоотношений, связанных с увольнением военнослужащих с военной службы.», - говорится в решении.

Кого можно забронировать от мобилизации

Согласно закону и приказу, бронировать можно тех мужчин, которые являются военнообязанными, не имеют отсрочки по другому пункту статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и которых разрешено бронировать. Это мужчины, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сколько длится бронирование для украинцев

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что в решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

шесть месяцев — для военнообязанных, которые работают:

На предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов); На предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; На предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.