Порядок действий и основания. Как и кому могут аннулировать бронирование от мобилизации в Украине
Бронирование от мобилизации — Кому и когда могут аннулировать, инструкции и основания (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)
В Украине с 2025 года изменились правила бронирования работников от мобилизации. Среди нововведений — особенности аннулирования отсрочки. NV объясняет, кому и как аннулируют бронирование по действующим правилам.
В Украине с 7 августа 2025 года всеобщая мобилизация и военное положение будут продлены еще на 90 дней. Во время мобилизации призыву подлежат все военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку, основания для которой указаны в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и пригодны к исполнению обязанностей по состоянию здоровья.
Среди оснований для отсрочки — по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по работе в правоохранительных структурах, на некоторых государственных должностях и по бронированию на работе. Во время военного положения, когда украинцы защищаются от российской агрессии, правила и список оснований для отсрочки менялся и корректировался. Условия для бронирования в последний раз изменили в декабре 2024 года, а уже в 2025 году добавили некоторые критерии для определения критичности предприятий.
Ранее бронирование проводилось через подачу письменных документов, сейчас, его могут подать онлайн через Дію. Также, процесс бронирования онлайн предусматривает и обстоятельства, когда такую отсрочку могут отменить. Постановление КМУ 650 предусматривает список оснований для аннулирования бронирования.
Аннулирование бронирования — кто подлежит
Законодательством предусмотрены такие основания, когда отсрочку по бронированию могут отменить — это называется аннулирование:
- окончание срока действия отсрочки;
- завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения задания для обеспечения потребностей Сил Обороны (предоставление услуги, создание товара
и т. д.);
- лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период компетентным органом;
- ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, который оформлял бронирование работникам;
- увольнение военнообязанного из органа государственной власти или с предприятия, учреждения и организации (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного юрлица);
- временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;
- обоснованное представление руководителя юрлица-работодателя;
- предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;
- прекращение заключенного договора (контракта) или окончание срока назначения — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины.
Кто аннулирует бронирование и подает заявление
В законодательстве прописан процесс отмены отсрочки из-за бронирования на уровне министерства, а также, указано, кто инициирует аннулирование.
1) Аннулирование бронирования могут инициировать:
- орган государственной власти;
- другой государственный орган;
- орган местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации.
- Руководитель компании или доверенное лицо за подписью руководителя может аннулировать бронирование. Доверенным лицом является работник, который авторизовался на портале Дія с помощью электронной подписи юридического лица (это может быть юрист, бухгалтер, руководитель отдела кадров, ответственный за учет работник);
- Аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления заявления от органов, учреждений, организаций и предприятий;
- Аннулирование проходит автоматически, если это происходит в результате потери критичности предприятия.
Какие данные о работниках нужно внести в список, когда инициировано аннулирование бронирования через Дію:
- ФИО;
- РНОКПП (при наличии) или паспортные данные;
- дата рождения.
Аннулирование бронирования — пошаговая инструкция для Дії
В Дії указаны краткие инструкции, как правильно инициировать аннулирование бронирования. Пошаговая инструкция такова:
- Нажмите Подать заявление, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица.
- Внесите данные работников, которым нужно аннулировать бронирование.
- Проверьте сформированное заявление и подпишите его электронной подписью. Если заявление подает доверенное лицо, заявление должен подписать руководитель или подписант предприятия.
- Следите за статусом в личном кабинете. Сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел Обратите внимание.
На электронную почту и в кабинет гражданина после этих действий поступит результат аннулирования бронирования со статусами работников: аннулировано, не аннулировано (с объяснением). В Резерв+ работника обновится статус бронирования.
Бронирование какого работника нельзя аннулировать, если работник:
- не трудоустроен в вашей компании;
- не забронирован за вашей компанией;
- данных о нем нет в Реестре военнообязанных Оберіг.
Аннулирование бронирования — сколько ждать
Заявление из кабинета Дії обработают в течение суток, необходимо проверять, когда обновится информация. Ответ придет руководителю и работнику.
По этим инструкциям, компании, учреждения и организации могут подавать заявление раз в пять дней. Для государственных органов такого ограничения нет.