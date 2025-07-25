Порядок действий и основания. Как и кому могут аннулировать бронирование от мобилизации в Украине

Бронирование от мобилизации — Кому и когда могут аннулировать, инструкции и основания (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)

В Украине с 2025 года изменились правила бронирования работников от мобилизации. Среди нововведений — особенности аннулирования отсрочки. NV объясняет, кому и как аннулируют бронирование по действующим правилам.

В Украине с 7 августа 2025 года всеобщая мобилизация и военное положение будут продлены еще на 90 дней. Во время мобилизации призыву подлежат все военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку, основания для которой указаны в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и пригодны к исполнению обязанностей по состоянию здоровья.

Среди оснований для отсрочки — по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по работе в правоохранительных структурах, на некоторых государственных должностях и по бронированию на работе. Во время военного положения, когда украинцы защищаются от российской агрессии, правила и список оснований для отсрочки менялся и корректировался. Условия для бронирования в последний раз изменили в декабре 2024 года, а уже в 2025 году добавили некоторые критерии для определения критичности предприятий.

Ранее бронирование проводилось через подачу письменных документов, сейчас, его могут подать онлайн через Дію. Также, процесс бронирования онлайн предусматривает и обстоятельства, когда такую отсрочку могут отменить. Постановление КМУ 650 предусматривает список оснований для аннулирования бронирования.

Аннулирование бронирования — кто подлежит

Законодательством предусмотрены такие основания, когда отсрочку по бронированию могут отменить — это называется аннулирование:

окончание срока действия отсрочки;

завершение предприятием, учреждением или организацией выполнения задания для обеспечения потребностей Сил Обороны ( предоставление услуги, создание товара и т. д. );

предоставление услуги, создание товара ); лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период компетентным органом;

ликвидация органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, который оформлял бронирование работникам;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти или с предприятия, учреждения и организации ( кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного юрлица);

кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного юрлица); временное прекращение действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованное представление руководителя юрлица-работодателя;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

прекращение заключенного договора ( контракта) или окончание срока назначения — для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины.

Кто аннулирует бронирование и подает заявление

В законодательстве прописан процесс отмены отсрочки из-за бронирования на уровне министерства, а также, указано, кто инициирует аннулирование.

1) Аннулирование бронирования могут инициировать:

орган государственной власти;

другой государственный орган;

орган местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации.

Руководитель компании или доверенное лицо за подписью руководителя может аннулировать бронирование. Доверенным лицом является работник, который авторизовался на портале Дія с помощью электронной подписи юридического лица ( это может быть юрист, бухгалтер, руководитель отдела кадров, ответственный за учет работник);

это может быть юрист, бухгалтер, руководитель отдела кадров, ответственный за учет работник); Аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления заявления от органов, учреждений, организаций и предприятий;

Аннулирование проходит автоматически, если это происходит в результате потери критичности предприятия.

Какие данные о работниках нужно внести в список, когда инициировано аннулирование бронирования через Дію:

ФИО;

РНОКПП ( при наличии) или паспортные данные;

при наличии) или паспортные данные; дата рождения.

Аннулирование бронирования — пошаговая инструкция для Дії

В Дії указаны краткие инструкции, как правильно инициировать аннулирование бронирования. Пошаговая инструкция такова:

Нажмите Подать заявление, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица. Внесите данные работников, которым нужно аннулировать бронирование. Проверьте сформированное заявление и подпишите его электронной подписью. Если заявление подает доверенное лицо, заявление должен подписать руководитель или подписант предприятия. Следите за статусом в личном кабинете. Сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел Обратите внимание.

На электронную почту и в кабинет гражданина после этих действий поступит результат аннулирования бронирования со статусами работников: аннулировано, не аннулировано (с объяснением). В Резерв+ работника обновится статус бронирования.

Бронирование какого работника нельзя аннулировать, если работник:

не трудоустроен в вашей компании;

не забронирован за вашей компанией;

данных о нем нет в Реестре военнообязанных Оберіг.

Аннулирование бронирования — сколько ждать

Заявление из кабинета Дії обработают в течение суток, необходимо проверять, когда обновится информация. Ответ придет руководителю и работнику.

По этим инструкциям, компании, учреждения и организации могут подавать заявление раз в пять дней. Для государственных органов такого ограничения нет.