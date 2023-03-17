Только две категории точно имеют отсрочку. Кого из работников ИТ-компаний можно забронировать и какие ограничения 17 марта, 13:55 Мобилизация 2023: кого из ИТ-специалистов можно забронировать и кому бронь не предоставляется (Фото:Facebook Генштаба ВСУ)

В Украине с 2023 г. заработали новые правила бронирования работников от мобилизации. ИТ-компании получают право на бронирование, но есть ограничения. Рассказываем, сколько работников можно бронировать и кто точно не получит отсрочку.

Общую мобилизацию и военное положение продлили до 20 мая 2023 года. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, однако по закону отдельным категориям предусмотрена отсрочка от мобилизации.

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Руководитель Харьковского офиса юридической фирмы Ильяшев и Партнеры, адвокат и арбитражный управляющий Андрей Литвин объяснил NV, как предоставляется бронирование работникам ИТ-компаний.

Предприятия получают право на бронирование работников, если входят в одну из следующих категорий:

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания ( заказы);

заказы); предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Порядок [бронирование — NV] определяет механизм бронирования военнообязанных, работающих на таких предприятиях. То есть, в списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, включаются именно работники ИТ-компаний, а не ФЛПы или гиг-специалисты, которые не являются работниками в понимании законодательства и Закона Украины О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», ― говорит эксперт.

Сколько работников может бронировать ИТ-компания

Критически важная для экономики компания может забронировать 50% своих военнообязанных, а отсрочка от призыва предоставляется таким лицам на 6 месяцев. В случае обоснованной потребности такое количество забронированных может превысить 50%, при этом критерии и порядок определения такой обоснованной потребности в Порядке отсутствуют.

Кто из ИТ-работников точно получит бронирование

Руководители критически важных компаний и их заместители подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

«Есть устные заявления чиновников правительства, что такие ФЛПы или гиг-специалисты могут самостоятельно обратиться в Минцифру с запросом о предоставлении соответствующего статуса. Однако не существует механизма обращения для таких специалистов, и смысл в таком действии при существующей редакции отсутствует, ведь ФЛПы или гиг-специалисты не являются резидентами Действие Сити в соответствии с законом, а большинство из них являются плательщиками единого налога на ІІІ группе с лимитом дохода в год в 7 млн 819 тыс. грн ориентировочно (230 тыс. евро)», — подчеркнул юрист.

Таким образом, в силу положений законодательства, ФЛП и гиг-специалисты не отвечают даже трем критериям для отнесения их к критически важным для экономики, и им, если не случится правового чуда, должны отказать в случае их самостоятельного обращения.

Кто не подлежит бронированию от мобилизации

Не могут быть забронированы две категории работников:

те, которые не бронируются из-за своей военной специальности, указанной в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороне;

Лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации

В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 указано, что Главнокомандующим ВСУ принято решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих следующие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности:

Рядового, сержантского и старшинского состава:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 545, 5

Офицерский состав по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

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