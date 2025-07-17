Бронирование провайдеров и операторов: как и кто может забронировать больше работников через Дію

17 июля, 10:32
Бронирование (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)

Предприятия, которые строят устойчивые к обесточиваниям сети xPON и мобильной связи, теперь могут бронировать всех работников строительных бригад. NV разобрался, как это сделать и забронировать работников через Дію.

Для чего бронируют команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи

Как пишет Министерство цифровой трансформации Украины, команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи будут быстрее восстанавливать сети после обстрелов и прокладывать новые, чтобы люди всегда могли вызвать экстренную службу, написать родным или получить услугу в Дії. В результате мобилизационных мероприятий отрасль столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, которые обеспечивают строительство устойчивых к обесточиваниям сетей и подключение к ним граждан, государственных органов, бизнеса. По предварительным оценкам, речь шла о дефиците 2,5+ тысяч технических специалистов.

Включенным в перечень критически важных предприятий может поставщик электронных коммуникационных услуг, который:

  • имеет статус критически важного предприятия от Минцифры;
  • строит сети xPON или мобильную связь.

Чтобы забронировать 100% работников строительной бригады, нужно получить статус критически важного предприятия от Минцифры.

Как получить статус критичности

Эксперты рекомендуют написать на почту hello@thedigital.gov.ua и добавить:

  • информацию о фактическом покрытии и запланированном строительстве сетей xPON и мобильной связи;
  • отчет по форме 1-Т, поданный регулятору услуг в сфере электронных коммуникаций;
  • приказ интернет-провайдера или оператора мобильной связи о включении работников в строительные бригады.

После получения статуса критичности можно бронировать сотрудников на портале Дія.

Как происходит бронирование в Дії

Чтобы забронировать работников, нужно пройти несколько шагов:

  • авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Бронирование работников и подать заявление;
  • указать данные работников, которых надо забронировать;
  • подтвердить заработную плату работника;

Нужно проверить правильность внесенных данных и подпишите заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Результат поступит на электронную почту и в кабинет на портале Дія. Если бронирование успешное, оно отобразится в системе Резерв+ работников.

Редактор: Диана Костюк

