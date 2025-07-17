Бронирование провайдеров и операторов: как и кто может забронировать больше работников через Дію
Бронирование (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)
Предприятия, которые строят устойчивые к обесточиваниям сети xPON и мобильной связи, теперь могут бронировать всех работников строительных бригад. NV разобрался, как это сделать и забронировать работников через Дію.
Для чего бронируют команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи
Как пишет Министерство цифровой трансформации Украины, команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи будут быстрее восстанавливать сети после обстрелов и прокладывать новые, чтобы люди всегда могли вызвать экстренную службу, написать родным или получить услугу в Дії. В результате мобилизационных мероприятий отрасль столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, которые обеспечивают строительство устойчивых к обесточиваниям сетей и подключение к ним граждан, государственных органов, бизнеса. По предварительным оценкам, речь шла о дефиците 2,5+ тысяч технических специалистов.
Включенным в перечень критически важных предприятий может поставщик электронных коммуникационных услуг, который:
- имеет статус критически важного предприятия от Минцифры;
- строит сети xPON или мобильную связь.
Чтобы забронировать 100% работников строительной бригады, нужно получить статус критически важного предприятия от Минцифры.
Как получить статус критичности
Эксперты рекомендуют написать на почту hello@thedigital.gov.ua и добавить:
- информацию о фактическом покрытии и запланированном строительстве сетей xPON и мобильной связи;
- отчет по форме 1-Т, поданный регулятору услуг в сфере электронных коммуникаций;
- приказ интернет-провайдера или оператора мобильной связи о включении работников в строительные бригады.
После получения статуса критичности можно бронировать сотрудников на портале Дія.
Как происходит бронирование в Дії
Чтобы забронировать работников, нужно пройти несколько шагов:
- авторизоваться на портале Дія, выбрать услугу Бронирование работников и подать заявление;
- указать данные работников, которых надо забронировать;
- подтвердить заработную плату работника;
Нужно проверить правильность внесенных данных и подпишите заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.
Результат поступит на электронную почту и в кабинет на портале Дія. Если бронирование успешное, оно отобразится в системе Резерв+ работников.