«Орки приехали». Появилось видео попытки бронетехники РФ помешать митингу спасателей в Энергодаре 20 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською К протесту пожарных присоединились и машины скорой помощи (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео попытки российских оккупантов разогнать с помощью бронетехники мобильный митинг сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Энергодаре Запорожской области.

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На нем видно, что оккупанты вывели на улицы БТРы, чтобы помешать движению пожарных машин, курсирующих по центру города с включенными сиренами в знак протеста против похищения своего начальника Виталия Трояна.

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При этом к митингу спасателей присоединились также и машины скорой помощи.

«Приехали орки с атомной станции… Пытаются пикет разогнать. Ездят по городу, уроды… А пожарники молодцы. Им надоел уже этот произвол», — прокомментировал происходящее один из местных жителей.

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