«Орки приехали». Появилось видео попытки бронетехники РФ помешать митингу спасателей в Энергодаре

20 мая, 13:32
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К протесту пожарных присоединились и машины скорой помощи (Фото:Коллаж НВ)

К протесту пожарных присоединились и машины скорой помощи (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео попытки российских оккупантов разогнать с помощью бронетехники мобильный митинг сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Энергодаре Запорожской области.

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На нем видно, что оккупанты вывели на улицы БТРы, чтобы помешать движению пожарных машин, курсирующих по центру города с включенными сиренами в знак протеста против похищения своего начальника Виталия Трояна.

Видео дня

При этом к митингу спасателей присоединились также и машины скорой помощи.

«Приехали орки с атомной станции… Пытаются пикет разогнать. Ездят по городу, уроды… А пожарники молодцы. Им надоел уже этот произвол», — прокомментировал происходящее один из местных жителей.

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1527548210318827520
https://www.youtube.com/embed/DgltOvDtUNs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область ГСЧС Российские военные Энергодар Протест Война России против Украины

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