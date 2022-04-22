Уличный бой: появилось видео провальной атаки бронетехники РФ в Мариуполе

22 апреля, 10:32
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БТР-82А и Т-72Б3 оккупантов попали под огонь из гранатометов (Фото:Скриншот видео Blue_Sauron/Twitter)

БТР-82А и Т-72Б3 оккупантов попали под огонь из гранатометов (Фото:Скриншот видео Blue_Sauron/Twitter)

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В соцсетях появилось видео провалившейся попытки российских оккупантов взять штурмом позиции украинских военных в Мариуполе.

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Как видно на обнародованных кадрах, в атаку пошли БТР-82А и Т-72Б3, которые были встречены огнем из гранатометов.

Видео дня

В результате жесткого отпора защитников города танк захватчиков получил повреждения, а бронетранспортер был полностью выведен из строя.

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В итоге экипажу Т-72Б3 пришлось взять БТР-82А на буксир и отступить вместе с ним назад на свои позиции.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1517221377220263938
https://www.youtube.com/watch?v=fMK3pgqQAdE&feature=youtu.be
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Бронетехника Российские танки Российская военная техника Война России против Украины

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