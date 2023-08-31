Рута Люта: в Украине впервые представили анатомический женский бронекостюм собственного производства 31 августа, 14:47 Они приближают победу Фото предоставлено компанией «Украинская броня»

Еще с 2014 года женщины принимали активное участие в боевых действиях на востоке. С начала же полномасштабного вторжения их количество в армии только растет: по официальным данным, по состоянию на май 2023 года в ВСУ служили 42 тысячи женщин, более 5 тысяч из которых — непосредственно в зоне смертельного риска, на передовой. И есть проблемы, требующие срочного решения. В частности обеспечение женщин на фронте современной анатомической броней.

На днях отечественный производитель современной технологической бронезащиты Украинская Броня™ представил первый анатомический женский бронекостюм «Рута Люта». Его основное отличие от «мужского» заключается в бронежилете, созданном с учетом анатомии и физиологии женского тела для обеспечения максимального комфорта и оптимальной защиты всех жизненно важных органов и уязвимых мест.

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Разработанный с учетом технической спецификации Министерства обороны Украины, бронекостюм «Рута Люта» имеет увеличенную на 500% площадь противоосколочной защиты по сравнению с баллистическими плитами, что существенно повышает шансы избежать ранений в условиях боевых действий. У изделия есть вынесенный наружу карман для баллистической плиты, что способствует максимальному комфорту при длительном ношении и помогает избежать натирания и нарушения кровообращения в области груди. При этом бронекостюм значительно легче «мужского»: эргономичный дизайн обеспечивает оптимальное распределение веса и комфорт с минимальным влиянием на маневренность.

По словам Яна Гончарова, СЕО компании-производителя, мысли о разработке женского бронекостюма возникли уже давно, однако его создание требовало длительного исследования и подготовки.

Фото: предоставлено компанией «Украинская броня»

«Разработка первого анатомического женского бронекостюма — это большая ответственность, ведь необходимо было учесть пожелания женщин-военнослужащих, требования Минобороны, а также рекомендации медиков. Но длительная и упорная работа дала желаемый результат. Теперь женщины в украинской армии смогут получить качественную и надежную бронезащиту, которая действительно будет защищать, а не мешать», — прокомментировал СЕО компании « Украинская броня».

Женский анатомический бронекостюм от Украинской Брони™, как и защитные плиты, представлен в 4 размерах: XS, S, M, L, поэтому подойдет для женщин любого телосложения. Изделие состоит из бронежилета, отдельных модулей, обеспечивающих защиту шеи, плеч, живота, паха и внешней части бедер, а также бронированного разгрузочного пояса с плечевыми лямками. Все части адаптивные и регулируются по длине, поэтому подойдут девушкам любого роста.

Заказать бронекостюм «Рута Люта» можно на сайте производителя. Отметим, что комплект не содержит бронеплиты, их можно приобрести отдельно.

Украинская Броня™ — отечественный производитель современной технологической бронезащиты с 9-летней историей и опытом. Компания объединила усилия ученых, технологов, конструкторов и дизайнеров, чтобы создавать продукцию, достойную украинских воинов и их пути к Победе!