Проверены минами и обстрелами. Чем полезны для ВСУ турецкие бронеавтомобили Kirpi — инфографика НВ 28 декабря, 07:30 На крыше машины предусмотрено место для пулеметчика, в варианте 4×4 автомобиль может вмещать до 13 человек. (Фото:bmc.com.tr)

Турецкие бронированные автомобили Kirpi уже несколько месяцев помогают ВСУ в самых тяжелых условиях на фронте и зарекомендовали себя как машины с надежной противоминной защитой.

В своей инфографике НВ напоминает, в чем особенность и преимущества этих бронемашин.

Бронеавтомобиль MRAP Kirpi: главные характеристики и преимущества

Бронированные автомобили MRAP Kirpi («Еж») производит турецкая компания ВМС. На вооружении армии Турции они стоят с 2014 года, производятся в нескольких версиях — в том числе с колесными формулами 4×4 или 6×6.

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«Kirpi 4×4 стал легендой благодаря высокой защите, достигнутой в классе противоминно-защищенных транспортных средств и продолжает оставаться лидером в своем классе как по управляемости, так и по комфорту пассажиров», — писал ранее об этих автомобилях портал АрмияInform.

Стальной корпус бронемашины с V-образным днищем способен выдержать взрыв мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Поэтому броня Kirpi может защитить экипаж от бронебойных боеприпасов и обломков артиллерийских снарядов, мин и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, машина оснащена противоминно-взрывостойкими сидениями с амортизацией.

Бронеавтомобили Kirpi, как правило, оборудованы системой GPS, имеют камеру заднего вида, автоматическую систему пожаротушения, четыре амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека.



На крыше машины предусмотрено место для пулеметчика (может быть установлен пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм).

Автомобиль способен перевозить до 13 человек, включая водителя, пулеметчика и командира.

Инфографика: НВ

Еще в августе 2022 впервые стало известно, что Вооруженные силы Украины получили по меньшей мере 50 автомобилей Kirpi — тогда первую партию передали бойцам морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Тогда же сообщалось, что впоследствии Украина должна получить еще как минимум 150 единиц этой техники.

В ноябре 2022 года один из военнослужащих ВСУ показал поврежденный Kirpi, выдержавший подрыв на мине и несколько прямых попаданий по машине во время обстрела. У бронемашины оторвало колесо, а обломки оставили несколько вмятин в корпусе. Однако даже при всех этих повреждениях весь экипаж автомобиля выжил.

Основные технические характеристики MRAP Kirpi:

Скорость: 105 км/ч

Дальность: 800 км

Двигатель: 375 л.с.

Башня с пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматический боевой модуль.

Броня STANAG 4569 третьего уровня, выдерживает пули калибра 12,7 и бронебойные — 7,62.

Вариант с шасси 4×4:

Вес: 18,08 т

Экипаж: 3+10



Длина: 7,35 м



Ширина: 2,64 м



Высота: 3,21 м



Вариант с шасси 6×6:

Вес: 22,5

Экипаж: 3+12

Длина: 7,92 м

Ширина: 2,64 м

Высота: 3,76 м