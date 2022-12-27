Неанонсированное подкрепление. В ВСУ появились американские бронеавтомобили BATT UMG: что это за техника — инфографика НВ 27 декабря, 12:45 Бронеавтомобиль создан на базе гражданского Ford F-550 с колесной формулой 4×4 (Фото:tagdefence.com)

На линии фронта в Украине были замечены американские бронированные автомобили BATT UMG. Официально ни одна страна не сообщала об их поставке в Украину, однако летом производитель получил заказы на 100 таких машин для неназванной «восточноевропейской страны».

В своей инфографике НВ рассказывает об основных характеристиках этих бронеавтомобилей.

Бронеавтомобили BATT UMG уже в Украине?

Бронированные автомобили BATT UMG производит американская компания The Armoured Group (TAG) – один из крупнейших в мире разработчиков и поставщиков бронетехники.

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Это один из образцов военных автомобилей, появившихся на базе гражданских прототипов. Портал АрмияInform называл BATT UMG на шасси Ford «пожалуй, наиболее известным среди таких эффективно переквалифицированных тактических транспортных средств».

Бронеавтомобиль создан на базе гражданского Ford F-550 с колесной формулой 4×4, оборудован системой противоминной защиты и имеет усиленную конструкцию оси, он также оснащен военными системами наблюдения и связи.

Автомобиль комплектуется броней стандарта STANAG разного уровня и обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62, гранат и противопехотных мин.



Можно установить башню под пулемет или гранатомет, а также для дымовых гранат.



Кроме того, машину можно комплектовать дополнительными тепловизионными камерами, устройствами ночного видения, системой обнаружения места вражеского огня.

Инфографика: НВ

В июне 2022 года производитель этих бронемашин, компания The Armored Group (TAG) сообщила, что получила заказ на 100 автомобилей для поддержки миссии вооруженных сил неназванной «восточноевропейской страны».

Тогда представители компании уточнили, что первая партия бронированных автомобилей будет доставлена заказчику уже в июне 2022 года, а общая стоимость заказа составляет $23,2 млн.

При этом со слов исполнительного вице-президента компании Бо Гейли было очевидно, что автомобили в итоге предназначены для Украины. Гейли заявил, что заказ призван удовлетворить «критическую потребность в бронированных военных автомобилях». "Эти транспортные средства обеспечивают именно такую критическую способность, в то время как мужчины и женщины из вооруженных сил [неназванной восточноевропейской страны] защищают право определять будущее их нации на собственных условиях", - добавил представитель американского производителя бронетехники.

В декабре 2022 года начали появляться сообщения, что ВСУ уже используют BATT UMG на линии фронта — в частности в Бахмуте.

Официально ни одна страна не заявляла о передаче или приобретении бронированных автомобилей BATT UMG для Вооруженных Сил Украины.

Основные характеристики бронированных автомобилей BATT UMG

На вооружении: с 2021 года



Экипаж: 2+6 или 2+8



Вес: 10 т



Длина: 6,01 м



Ширина: 2,31 м

Высота: 2,41 мД

Двигатель : 330 л.с.

Скорость: 100 км/ч