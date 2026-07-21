Украинский «хамви». В ВСУ поступили отечественные бронеавтомобили Десна — в чем их преимущества и где они будут использоваться
Средний многоцелевой бронеавтомобиль Десна (Фото: Министерство обороны Украины)
В начале июля 2026 года Министерство обороны Украины кодифицировало бронеавтомобиль UAT.DESNA для применения в Вооруженных силах. Это актуальная отечественная разработка, предназначенная для перевозки личного состава и грузов.
В инфографике объясняем, на что способна эта машина и почему ее сравнивают с легендарным американским HMMWV («хамви»).
Бронеавтомобиль с высокой проходимостью и маневренностью предназначен для транспортировки личного состава и грузов за пределами зоны боевых действий, вне районов непосредственного контакта с противником.