В начале июля 2026 года Министерство обороны Украины кодифицировало бронеавтомобиль UAT.DESNA для применения в Вооруженных силах. Это актуальная отечественная разработка, предназначенная для перевозки личного состава и грузов.

В инфографике объясняем, на что способна эта машина и почему ее сравнивают с легендарным американским HMMWV («хамви»).

Бронеавтомобиль с высокой проходимостью и маневренностью предназначен для транспортировки личного состава и грузов за пределами зоны боевых действий, вне районов непосредственного контакта с противником.