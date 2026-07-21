Украинский «хамви». В ВСУ поступили отечественные бронеавтомобили Десна — в чем их преимущества и где они будут использоваться

21 июля, 18:35
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Средний многоцелевой бронеавтомобиль Десна (Фото: Министерство обороны Украины)

Средний многоцелевой бронеавтомобиль Десна (Фото: Министерство обороны Украины)

В начале июля 2026 года Министерство обороны Украины кодифицировало бронеавтомобиль UAT.DESNA для применения в Вооруженных силах. Это актуальная отечественная разработка, предназначенная для перевозки личного состава и грузов.

В инфографике объясняем, на что способна эта машина и почему ее сравнивают с легендарным американским HMMWV («хамви»).

Бронеавтомобиль с высокой проходимостью и маневренностью предназначен для транспортировки личного состава и грузов за пределами зоны боевых действий, вне районов непосредственного контакта с противником.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Министерство обороны Украины Инфографика NV Война России против Украины Бронеавтомобиль

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