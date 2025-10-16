Кадры он показал в своем Facebook-аккаунте. Уникальное явление украинец зафиксировал на вершине горы Грофа в Карпатах. «Сказать, что впечатления невероятные — это ничего не сказать. Погода, свет, облака, ветер, солнце, туман… Все менялось на глазах и очень быстро. Таких разных отделений я еще не видел», — описал Игорь свои впечатления.

Брокенское привидение на горе Грофа / Фото: Igor Romaniv/Facebook

Свет менялся от холодного до насыщенного желтого за считанные минуты, добавляет фотограф. А когда он просматривал дома фото, то не мог поверить — они были как будто сняты в разные дни. На кадрах видно Брокенский спектр или призрак — редкое оптическое явление, которое случается лишь несколько раз в год. Оно возникает, когда тень наблюдателя (человека или объекта) проецируется на облака или туман. В этот момент вокруг тени появляется яркий радужный ореол (или световой круг). Этот впечатляющий эффект создается благодаря тому, что человек находится между солнцем и туманом, а капли воды в тумане рассеивают свет, превращая тень в гигантский призрак с радужным сиянием.

«Я успел сделать один снимок и был очень счастлив. Но то, что было потом… Он появлялся снова и снова, ветер, солнце, туман и облака делали каждое его появление разным: где-то был едва заметным, где-то очень контрастным. Цвета, свет… Все постоянно менялось, ветер гонял то облака, то туман, был конец дня, солнце заходило и свет становился теплым. Действо длилось больше часа, камера не переставала щелкать. Раньше думал, что призрак появляется ненадолго, а тут такое…», — эмоционально подытожил сообщение Игорь Романов.

В некоторых культурах Брокенский призрак считается добрым знакам. По легендам, тот, кто увидел призрака, заглянул за пределы мира.