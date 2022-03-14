Иностранный журналист получил осколочный перелом обеих ног из-за действий российских оккупантов — Венедиктова 14 марта, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Ирина Венедиктова опубликовала пресс-карту журналиста (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Британский журналист получил осколочные переломы обеих ног в результате действий российских оккупантов, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Обновлено в 21:40. Журналистка американского телеканала Fox News Джеки Генрих сообщила, что в Киеве был ранен ее коллега Бенджамин Холл.

По словам Венедиктовой, трагедия произошла днем в понедельник, 14 марта.



«Осколочный перелом двух нижних конечностей — „русскомирный“ диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. Сейчас журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Еще раз хочу обратиться к нашим партнерам — гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые, по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не находясь на военном объекте, он получил серьезные ранения», — написала генпрокурор.

Она добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований, его будут расследовать должным образом. Венедиктова выразила надежду на то, что «лидеры цивилизованного мира быстрее решатся закрыть небо».

13 марта российские оккупанты убили в Ирпене журналиста Брента Рено, который работал на американское издание Time. Его коллега, фотокорреспондент The New York Times Хуан Арредондо был ранен.

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