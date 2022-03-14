Иностранный журналист получил осколочный перелом обеих ног из-за действий российских оккупантов — Венедиктова

14 марта, 19:42
Цей матеріал також доступний українською
Ирина Венедиктова опубликовала пресс-карту журналиста (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Ирина Венедиктова опубликовала пресс-карту журналиста (Фото:Ирина Венедиктова / Facebook)

Британский журналист получил осколочные переломы обеих ног в результате действий российских оккупантов, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Обновлено в 21:40. Журналистка американского телеканала Fox News Джеки Генрих сообщила, что в Киеве был ранен ее коллега Бенджамин Холл.

https://twitter.com/JacquiHeinrich/status/1503446049091895299

По словам Венедиктовой, трагедия произошла днем в понедельник, 14 марта.

Читайте также:
19-й день войны — хроника. В Харькове из-за обстрелов разрушено уже около 600 домов, в переговорах с РФ — «техническая пауза»

«Осколочный перелом двух нижних конечностей — „русскомирный“ диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. Сейчас журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Еще раз хочу обратиться к нашим партнерам — гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые, по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не находясь на военном объекте, он получил серьезные ранения», — написала генпрокурор.

Она добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований, его будут расследовать должным образом. Венедиктова выразила надежду на то, что «лидеры цивилизованного мира быстрее решатся закрыть небо».

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5301348979877994

13 марта российские оккупанты убили в Ирпене журналиста Брента Рено, который работал на американское издание Time. Его коллега, фотокорреспондент The New York Times Хуан Арредондо был ранен.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пресса Военные преступления РФ Журналист Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ