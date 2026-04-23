«Приятно снова быть в Украине». Британский принц Гарри прибыл с визитом в Киев

23 апреля, 08:46
Принц Гарри приехал в Киев 23 апреля, его встретила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова (Фото: Jerome Starkey via X / скриншот)

Принц Гарри приехал в Киев 23 апреля, его встретила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова (Фото: Jerome Starkey via X / скриншот)

Младший сын британского короля Чарльза III принц Гарри приехал в Киев в четверг, 23 апреля.

Об этом сообщил британский журналист Крис Шип на своей странице в X.

Читайте также:
Осудит преступления РФ на форуме по безопасности: стали известны детали визита принца Гарри в Киев

Он опубликовал видео прибытия принца Гарри на железнодорожный вокзал Киева.

«Приятно снова быть в Украине», — сказал он по прибытии.

Реклама

Принц подчеркнул, что хочет напомнить всем в мире, «с чем приходится сталкиваться Украине, а также поддержать людей и партнеров, которые ежечасно, ежедневно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях».

На вокзале в Киеве принца Гарри встретила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и Рамина Шут, директор Фонда Арсения Яценюка Открой Украину.

https://twitter.com/jeromestarkey/status/2047183772357988706
https://twitter.com/i/status/2047180766191218888

Принц Гарри впервые посетил Киев 12 сентября 2025 года. Он и команда его фонда Игры непокоренных (Invictus Games) приезжали с программой реабилитации раненых украинских воинов.

Читайте также:
На три часа. Принц Гарри «застрял в поле» по дороге в Украину

В частности, Гарри встречался с ветеранами, премьер-министром Юлией Свириденко, посещал поврежденные в результате российских ударов дома в Киеве, а также возложил цветы к мемориалу на Майдане Независимости.

The Guardian сообщал, что герцог Сассекский мог встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официально он не хочет этого признавать, поскольку британское правительство, вероятно, было против их встречи.

Читайте также:
Подарок от ветеранов. Принц Гарри хранит коллекцию шевронов боевых бригад Сил Обороны Украины в собственном кабинете дома — фото

Это был его второй визит в Украину — после приезда во Львов в апреле 2025 года.

17 апреля The Telegraph со ссылкой на источник написало, что принц Гарри и Меган Маркл якобы рассматривают возможность частично исполнять королевские обязанности после успешного тура в Австралию.

Поездка герцога и герцогини Сассекских в Австралию началась 14 апреля и продлилась до пятницы, 17 апреля. Это первый визит Гарри и Меган в страну с 2018 года. Тогда они посещали страну как члены королевской семьи с официальным визитом.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Принц Гарри Великобритания Киев Королевская семья Украина-Великобритания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies