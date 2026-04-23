«Приятно снова быть в Украине». Британский принц Гарри прибыл с визитом в Киев

Принц Гарри приехал в Киев 23 апреля, его встретила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова (Фото: Jerome Starkey via X / скриншот)

Об этом сообщил британский журналист Крис Шип на своей странице в X.

Он опубликовал видео прибытия принца Гарри на железнодорожный вокзал Киева.

«Приятно снова быть в Украине», — сказал он по прибытии.

Реклама

Принц подчеркнул, что хочет напомнить всем в мире, «с чем приходится сталкиваться Украине, а также поддержать людей и партнеров, которые ежечасно, ежедневно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях».

На вокзале в Киеве принца Гарри встретила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и Рамина Шут, директор Фонда Арсения Яценюка Открой Украину.

Принц Гарри впервые посетил Киев 12 сентября 2025 года. Он и команда его фонда Игры непокоренных (Invictus Games) приезжали с программой реабилитации раненых украинских воинов.

В частности, Гарри встречался с ветеранами, премьер-министром Юлией Свириденко, посещал поврежденные в результате российских ударов дома в Киеве, а также возложил цветы к мемориалу на Майдане Независимости.

The Guardian сообщал, что герцог Сассекский мог встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официально он не хочет этого признавать, поскольку британское правительство, вероятно, было против их встречи.

Это был его второй визит в Украину — после приезда во Львов в апреле 2025 года.

17 апреля The Telegraph со ссылкой на источник написало, что принц Гарри и Меган Маркл якобы рассматривают возможность частично исполнять королевские обязанности после успешного тура в Австралию.

Поездка герцога и герцогини Сассекских в Австралию началась 14 апреля и продлилась до пятницы, 17 апреля. Это первый визит Гарри и Меган в страну с 2018 года. Тогда они посещали страну как члены королевской семьи с официальным визитом.