Британская авиация может помочь с безопасным экспортом украинского зерна — министр обороны Уоллес
По словам Бена Уоллеса, для этой цели могут быть задействованы самолеты Rivet Joint и P8 Poseidon (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Военно-воздушные силы страны могут помочь с безопасным экспортом зерна, заблокированного РФ в украинских портах.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Уоллеса, для этих целей могут быть задействованы военные самолеты, которые будут патрулировать акваторию Черного моря в случае заключения соответствующих договоренностей.
«Роль Британии в этом может быть наблюдение и разведка, мы можем помочь в надзоре, мы можем предоставить самолеты Rivet Joint, P8 (Poseidon) для защиты», — сообщил глава британского оборонного ведомства.
При этом он подчеркнул, что речь должна идти именно б украинском экспорте, а не предоставлении Кремлю возможности украсть это зерно под видом «гуманитарной операции».
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