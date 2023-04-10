Россия, вероятно, усилила обстрелы из бронетехники вокруг Марьинки — британская разведка 10 апреля, 09:52 Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Россия, вероятно, усилила обстрелы с бронетехники вокруг Марьинки, сообщила британская разведка в Twitter в понедельник, 10 апреля.

«За последние семь дней Россия, вероятно, усилила обстрелы с бронетехники вокруг города Марьинка Донецкой области, что в 20 км юго-западнее Донецка», — говорится в сообщении.

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В разведке заявили, что бои за Марьинку ведутся с 2014 года, и она была значительно разрушена артиллерийскими обстрелами. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.

По информации разведки, Россия продолжает предоставлять приоритет ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов.

В ВСУ заявляли, что российские оккупанты ежедневно теряют около двух рот в боях в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боевых действий, на этом участке самая сложная ситуация.