Украинская ПВО заставляет РФ использовать больше беспилотников — британская разведка
ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)
Уже легендарное украинское ПВО существенно ограничило пилотируемые полеты России, поэтому страна-агрессор планирует использовать больше беспилотников.
Об этом сообщила британская разведка, опубликованная в Twitter Минобороны Великобритании.
«Надежное украинское ПВО почти полностью ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому РФ, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на эти активы и их истощению», – пишет разведка.
Отмечено, что Великобритания наложила санкции на 65 физических и юридических лиц РФ, причастных к войне с Украиной.
- Современная ПВО и нефтяное эмбарго. Подоляк озвучил партнерам четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине
- В Днепропетровской области ПВО сбила вражескую крылатую ракету: начато расследование
- Слава российским заводам и украинской ПВО. Почему большинство ракет оккупантов не достигают цели