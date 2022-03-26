Украинская ПВО заставляет РФ использовать больше беспилотников — британская разведка 26 марта, 04:29 Цей матеріал також доступний українською ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Уже легендарное украинское ПВО существенно ограничило пилотируемые полеты России, поэтому страна-агрессор планирует использовать больше беспилотников.



Об этом сообщила британская разведка, опубликованная в Twitter Минобороны Великобритании.



«Надежное украинское ПВО почти полностью ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому РФ, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на эти активы и их истощению», – пишет разведка.

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Отмечено, что Великобритания наложила санкции на 65 физических и юридических лиц РФ, причастных к войне с Украиной.