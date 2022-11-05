Российские войска проводят учение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и оборудования — британская разведка

5 ноября, 10:13
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Войска РФ проводят учения в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Войска РФ проводят учения в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россия, вероятно, пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва, однако не имеет ресурсов на подготовку внутри собственной страны, используя для этого Беларусь.

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

«Развертывание сил с небольшой подготовкой или без нее обеспечивает небольшой дополнительный наступательный боевой потенциал», — говорится в сообщении.

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Британская разведка предполагает, что Россия пытается обеспечить военную подготовку для текущей мобилизации и ежегодного осеннего призыва. При этом Вооруженные силы РФ уже были разгружены, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для их «долевой мобилизации».

«Только что мобилизованные военнообязанные, скорее всего, имеют минимальную подготовку или не имеют ее вообще. Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые, вероятно, погибли», — добавляют в британской разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1588785195632713728?cxt=HHwWgICzofftv4wsAAAA

Представители российских властей, включая министра обороны Шойгу и кремлевского диктатора, в конце октября заявили о «окончание мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменен.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в России обратили только публичные меры по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы с мобилизацией из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Военные учения Мобилизация Беларусь Разведка Российские военные Война России против Украины

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