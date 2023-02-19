Представляют собой новую тактику РФ. В британской разведке рассказали о воздушных шарах с подвешенными радиолокационными отражателями

19 февраля, 11:12
Поделиться:
Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В среду, 15 февраля, ВСУ заметили над Киевом несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Вероятно, они представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В воскресенье, 12 февраля, воздушные шары были отмечены на востоке Днепропетровской области.

Видео дня

Читайте также:
«Дедовские методы»: в Воздушных силах объяснили, зачем армия РФ начала использовать воздушные шары в небе над Украиной

Разведка Британии предполагает, что пули свидетельствуют о новой тактике РФ, направленной на то, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы.

Аналитики также добавили, что 14 февраля наблюдение за объектом в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Вероятно, это был русский шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1627209113187897344

Над Киевом в среду, 15 февраля, зафиксировали около шести воздушных целей – предварительно, воздушные шары. Большинство объектов сбили.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские кафиры снова запустили в воздушное пространство Украины пули с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

https://www.youtube.com/embed/Ahg7Ydn1FYY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Российская агрессия Разведка ПВО Воздушный шар Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X