Представляют собой новую тактику РФ. В британской разведке рассказали о воздушных шарах с подвешенными радиолокационными отражателями 19 февраля, 11:12 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В среду, 15 февраля, ВСУ заметили над Киевом несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Вероятно, они представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В воскресенье, 12 февраля, воздушные шары были отмечены на востоке Днепропетровской области.

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Разведка Британии предполагает, что пули свидетельствуют о новой тактике РФ, направленной на то, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы.

Аналитики также добавили, что 14 февраля наблюдение за объектом в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Вероятно, это был русский шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.

Над Киевом в среду, 15 февраля, зафиксировали около шести воздушных целей – предварительно, воздушные шары. Большинство объектов сбили.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские кафиры снова запустили в воздушное пространство Украины пули с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.