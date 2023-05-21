В британской разведке рассказали, с чем связано изменение тактики массированных ударов России по Украине 21 мая, 12:00 Остатки российского дрона (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Россия изменила тактику массированных атак по Украине, начав чаще использовать разведывательные беспилотники во время ракетных ударов.

Об этом говорится в сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке считают, что частые ракетные удары направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны. При этом РФ начала запускать вместе с ракетами разведывательные беспилотники, в частности SuperCam.

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«Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия начала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты… Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить цикл наведения на цель», — говорится в сообщении.

По данным разведчиков, медленный и неэффективный процесс наведения на цели был основным недостатком оккупантов. Однако британская разведка предполагает, что дроны не смогут улучшить ситуацию, потому что они уязвимы для украинской ПВО.

В ночь на 19 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Враг атаковал столицу: для Киева это была уже десятая атака за май. Взрывы ночью также слышали в западных областях Украины, в частности Львовской и Ровенской.

Тогда российские оккупанты атаковали Украину ракетами и Шахедами.



Силы ПВО сбили три Калибры, которые атаковали с Черного моря и 16 ударных дронов Шахед-131−136.

