Отступление из Херсона является репутационным ударом для РФ и ее армии — британская разведка

12 ноября, 11:28
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Украинские военные в освобожденном селе под Херсоном (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские военные в освобожденном селе под Херсоном (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным британской разведки, отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Об этом говорится в сводке ведомства за 12 ноября.

«Херсон был единственной областной столицей, захваченной российскими войсками с февраля, поэтому уход наносит значительный репутационный ущерб… По всей вероятности, Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу», — говорится в публикации.

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Также отмечается, что существует реалистичная вероятность того, что российская военная техника и военные в штатском эвакуировались вместе с заявленными 80 000 гражданскими лицами в течение последних недель.

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«Завершение выхода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября, когда чиновники РФ в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город», — отмечают в разведке.

По данным ведомства, предположительно, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1591314533616062464?cxt=HHwWgMDQ4eOIvpUsAAAA

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

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В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ уволили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/XylF1Lp6mgY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Разведка отступление Херсон

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