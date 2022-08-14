Основной подход к Донецку с Запада. Новой целью РФ на Донбассе стал захват трассы М04 — британская разведка

14 августа, 10:00
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Новой целью страны-агрессора России на Донбассе стал захват трассы М04, сообщила британская разведка в Twitter.

По данным разведки, в основном террористы «ДНР» продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка.

https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1558686949862690816/photo/1

«Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта», — говорится в сообщении.

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В разведке заявили, что на прошлой неделе приоритетом страны-агрессора, вероятно, была переориентация подразделений на Юг.

14 августа Генштаб заявил, что российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях на Донбассе и с потерями отступили.

В то же время продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Первомайское (Авдеевское направление), Ивано-Дарьевка (Краматорское направление) и Павловка (Запорожское направление).

https://www.youtube.com/watch?v=OqsSlhzXkic
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донбасс Война России против Украины

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