Великобритания начнет обучение украинских пилотов в августе 5 июля, 18:21 F-16 (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Великобритания в августе планирует начать обучение украинских пилотов, во время которого хочет натренировать 20 военных.

Об этом в среду, 5 июля, заявил заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи.

Ходом обучения пилотов поинтересовался 29 июня депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию.

Видео дня

Он обратился к Хиппи с вопросом о количестве украинских пилотов, которых Великобритания подготовила с февраля 2022 года.

«Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов в августе», — говорится в ответе госсекретаря.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребителей F-16, которые уже длительное время просил Киев. Первым шагом для этого должно стать обучение украинских пилотов.

Инфографика: NV

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Британия, в частности, обещала начать учения уже летом. Foreign Policy писало, что страна подготовит около 20 украинских пилотов.