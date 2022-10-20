Британия ввела санкции против Ирана за поставку России беспилотников 20 октября, 21:15 Санкции ввели в отношении трех граждан Ирана, которые участвуют в передаче дронов России (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

Правительство Великобритании ввело санкций против трех граждан Ирана и одной иранской компании за поставки России ударных дронов для войны против Украины.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Поставляя эти беспилотники, Иран активно разжигает войну, наживаясь на отвратительных нападениях России на граждан Украины и усугубляя страдания людей и разрушая критически важную инфраструктуру. И Россия, и Иран нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая контролирует передачу этого оружия из Ирана», — говорится в сообщении правительства.

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Санкции ввели в отношении трех граждан Ирана, которые участвуют в передаче дронов России. Все трое получили запрет на въезд, их активы будут заморожены.

Под санкции также попала компания Shahed Aviation Industries — иранский производитель беспилотников Shahed. Активы этой компании также заморозят.

«Эти трусливые удары беспилотников являются актом отчаяния. Сделав возможным эти удары, эти лица и производитель нанесли народу Украины неописуемые страдания. Мы обеспечим, чтобы они были привлечены к ответственности за свои действия», — заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Ранее сообщалось, что совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе России.