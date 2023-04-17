Более чем за год войны на минах в Украине подорвалось 750 мирных жителей, из них около 100 детей 17 апреля, 17:28 Работники ГСЧС проводят разминирование (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министерство обороны Великобритании сообщило, что с 24 февраля 2022 года на минах в Украине подорвалось более 750 мирных жителей.



В каждом восьмом случае на мине подорвался ребенок. Больше всего сообщений поступает из Херсонской и Харьковской областей.

«С наступлением весны и увеличением количества людей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, риск инцидентов с минами среди гражданского населения возрастет», — сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что на разминирование Украины уйдет не менее десяти лет.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.