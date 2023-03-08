В парламенте Британии предлагают передавать странам НАТО Typhoon в обмен на истребители для Украины 8 марта, 20:29 Истребитель Typhoon (Фото:Adrian Pingstone via Wikipedia)

В парламенте Великобритании предложили поставлять странам НАТО, которые согласятся передать Украине самолеты, свои истребители Typhoon.

Об этом заявил заявил депутат от Консервативной партии Роберт Кортс, сообщает The Mirror.

Парламентарий уточнил, что передавать хотят снятые с вооружения самолеты Typhoon, которые уже не используются войсками Британии.

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«Нельзя ли поставить их (Typhoon — ред.), если не непосредственно Украине, то одной из стран-партнеров, которая могла бы передать МиГ-19, Су-24 или какой-нибудь другой самолет, доступный во всем мире?», — подчеркнул он.

При этом бывший глава Минобороны Британии Марк Франсуа поддержал эту идею и напомнил, что на британской авиабазе «пылится» одна эскадрилья Typhoon.

По его словам, такое решение могло бы разблокировать поставку МиГ и F-16, которые действительно хотят получить украинцы.

«Вместо того, чтобы они пылились в ангаре, даже если их поставка займет некоторое время, почему бы нам не сделать политический сигнал, не предложить им шесть таких Typhoon, которые находятся в ангаре и никак не используются?», — добавил он.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

