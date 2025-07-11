Украина может получить внедорожники Land Rover Defender от Великобритании — Defense Express
Британские армейские армейские внедорожники Land Rover (Фото: Kia Special Vehicle / YouTube / скриншот из видео)
В Великобритании могут заменить внедорожники Land Rover Defender на южнокорейские легкие тактические машины KLTV. Поэтому есть вероятность, что эти внедорожники может получить Украина.
Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает портал Defense Express.
Как отметили аналитики, внедорожники Land Rover оставались стабильной основой военных Соединенного Королевства с 1940-х годов. Если в тендере в Британии победят другие компании, возможно, Украина получит старые Land Rover Defender.
«Возможно, Украине удастся в новых пакетах военной помощи получить дополнительные старые Land Rover Defender, около восьми тысяч которых в разном состоянии до сих пор используется британскими военными», — отмечает Defense Express.
KLTV, которой Британия может заменить свою армию, получила прозвище «корейский Хамви» из-за визуального сходства с американским автомобилем, добавляет портал. Однако корейская машина является более дешевой.
Defense Express отмечает, что KIA уже поставляет эти авто в армии самой Южной Кореи, Чили, Нигерии, Туркменистана и Польши.
«Однако, это лишь предложение на еще не объявленный тендер, победителя которого трудно спрогнозировать. Однако, в KIA надеются на успех и готовятся представить свою машину на DSEI 2025 в Лондоне», — говорится в публикации.
В мае стало известно, что украинский специализированный бронированный автомобиль Варта 2 прошел все необходимые испытания, завершил процесс кодификации и получил право на поставку Силам обороны Украины.