Британия готова отправить в Черное море военный флот для сопровождения судов с украинским зерном — The Times
Как сообщается, Великобритания уже ведет соответствующие переговоры с США (Фото:David B. Larter/defensenews.com)
Британские власти рассматривают возможность отправки в Черное море своих военных кораблей для сопровождения судов с украинским зерном, вывоз которого блокирует РФ, сообщает TheTimes со ссылкой на свои источники.
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По данным журналистов, министр иностранных дел Лиз Трасс уже одобрила эту идею и сейчас ведет по этому поводу переговоры с США.
При этом, чтобы использовать свой военный флот для деблокирования Одесского порта Великобритании предстоит также договориться с Турцией, которая еще с апреля закрыла контролируемые ею Босфор и Дарданеллы для военных флотов.
Свою позицию Анкара обосновало тогда Конвенцией Монтре, в соответствии с которой, боевые корабли воюющих государств не имеют права проходить через эти проливы.
Кроме того, по словам одного из собеседников, возможно, что реализовать эту идею без договоренностей с РФ вряд ли удастся, поскольку существует риск возникновения инцидентов, связанных с российскими военными провокациями.
Инициатором создания коридора для вывоза украинского зерна ранее выступила Литва. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис предложил провести для этого международную военно-морскую операцию.
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