Британия готова отправить в Черное море военный флот для сопровождения судов с украинским зерном — The Times

24 мая, 10:09
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Как сообщается, Великобритания уже ведет соответствующие переговоры с США (Фото:David B. Larter/defensenews.com)

Как сообщается, Великобритания уже ведет соответствующие переговоры с США (Фото:David B. Larter/defensenews.com)

Британские власти рассматривают возможность отправки в Черное море своих военных кораблей для сопровождения судов с украинским зерном, вывоз которого блокирует РФ, сообщает TheTimes со ссылкой на свои источники.

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По данным журналистов, министр иностранных дел Лиз Трасс уже одобрила эту идею и сейчас ведет по этому поводу переговоры с США.

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При этом, чтобы использовать свой военный флот для деблокирования Одесского порта Великобритании предстоит также договориться с Турцией, которая еще с апреля закрыла контролируемые ею Босфор и Дарданеллы для военных флотов.

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Свою позицию Анкара обосновало тогда Конвенцией Монтре, в соответствии с которой, боевые корабли воюющих государств не имеют права проходить через эти проливы.

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Кроме того, по словам одного из собеседников, возможно, что реализовать эту идею без договоренностей с РФ вряд ли удастся, поскольку существует риск возникновения инцидентов, связанных с российскими военными провокациями.

Инициатором создания коридора для вывоза украинского зерна ранее выступила Литва. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис предложил провести для этого международную военно-морскую операцию.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Одесса Российская агрессия Зерно Продовольствие Военные корабли Война России против Украины Продовольственный кризис

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