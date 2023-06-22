Британия готова поддержать упрощенное вступление Украины в НАТО 22 июня, 02:16 Британия считает, что Украина может вступить в НАТО без ПДЧ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы видели, как Украина развивается, и развивается невероятно быстро. Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования Плана действий по членству в Альянсе уже выполняются», — заявил Клеверли.

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Министр также подчеркнул, что Украина занимается реформой своих вооруженных сил во время войны против России.

«Я думаю, что позиция Британии была бы очень и очень благосклонной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признав, что случаи как Швеции, так и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою приверженность реформе Вооруженных сил и проявили себя на поле боя. И я думаю, что все союзники НАТО признают это», — заявил Клеверли.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.