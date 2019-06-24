Дети смотрели на меня, как на пришельца. Британец поделился впечатлениями от волонтерства в украинском селе Сегодня, 20:25 2 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською Dave Brazier via Facebook Dave Brazier via Facebook

Четвертый год подряд Украина становится центром волонтерского движения в Восточной Европе. Сотни волонтеров из 70 стран мира приехали, чтобы научить украинских школьников английскому, немецкому или французскому языку, а также развить навыки критического мышления, лидерства и креативности в летних пришкольных лагерях GoCamp.

Ежегодно в украинские школы прилетает наибольшее количество иностранцев из Великобритании, США и стран Европы. В этом году британец Дэйв Брейзер волонтерит в лагерях GoCamp во второй раз. По его словам, Украина - богата на красивые пейзажи и доброжелательных людей. С согласия автора, НВ и GoGlobal публикуют впечатления Дэйва о первых днях пребывания на Винничине.

Лето началось с волонтерства в селе Степашки, к которому не так легко добраться. Сначала мы 6 часов автобусом ехали в город Гайсин и часто останавливались в деревнях, похожих на ковбойские места - бегающие курочки и пожилые мужчины, которые наблюдали за завершением дня, в то время как солнце неумолимо раскаляло асфальт. В Гайсине моя принимающая семья с нетерпением высматривала автобус с иностранцем - и как только меня увидели, то сразу перехватили у двери.

Меня встретили принимающая мама (она работает директором школы в селе Степашки, где я буду волонтерить), принимающий папа и учительница, которая выступила в роли переводчика. Во время разговора я узнал, что буду жить у хозяев, которые держат домашнее хозяйство и вообще не говорят на английском языке. Для меня это не было шоком или большой проблемой. Я воспринял эту ситуацию как вызов и приключение, дающие возможность общаться более креативно, чем в повседневной жизни.

Фото: Предоставлено Дэйвом Брейзером

После приветствий и знакомства мы снова двинулись в путь - к моему новому дому в селе Степашки. В какой-то момент я проникся красотой местности, которая открывалась с каждым последующим километром. Я осознал, что впервые вижу настоящее маковое поле вживую - лепестки цветов завораживали, как и местные пейзажи. Впрочем, будучи под влиянием такой красоты, я все равно ощущал сосредоточенность, потому что у нас была задача не разбить машину на какой-то очередной дорожной яме.

Меня очень впечатлил новый временный дом. Есть сцена в фильме «Гарри Поттер и секретная комната», где Гарри впервые приезжает в дом Уизли. Там главный герой открывает для себя волшебный мир за пределами Хогвартса. «Это не много, но это - дом», - говорит Рон. «Я думаю, что это невероятно», - отвечает Гарри. Я чувствовал аналогичные эмоции. Я знал о типичных советских квартирах в Украине, но попал в другой мир. Дыхание перехватило от разнообразие цветов - двор был засеян желтыми, фиолетовыми и красными цветами. Также я сразу заметил сугробы дров и понял, что здесь живет семья, которая не боится настойчиво работать. Переступил порог дома я с изрядным уважением к семье.

Фото: Предоставлено Дэйвом Брейзером

Затем был обед: летний салат, виски и разговор, и мы ближе познакомились с хост-фемилиз и их хозяйством. Тогда же и проникся духом сообщества: все село является живым организмом, дышит, поддерживает и работает друг для друга. Я как вернулся в детство и подумал, что, возможно, эра социальных медиа уничтожила в человеке чувство принадлежности к своему дому. Я вдруг почувствовал, что благодарен принимающей семье за прием и готовность впустить меня в свою жизнь. Наименьшее, что я могу за это сделать - помочь детям села лучше подготовиться к успешному будущему, в котором немалое место занимает владение английским языком.

На следующее утро наконец я познакомился с детьми программы GoCamp. Сначала меня встретили чуть ли не со страхом. Оказывается, в Степашках подавляющее большинство украинцев никогда не встречали иностранца. Для них я был словно представитель инопланетного мира, который вдруг вмешался в их жизни. За несколько минут робость превратилась в настоящий восторг. Меня фотографировали, как международную знаменитость, и чувствовать себя селебрити, если честно, было не очень привычно и легко. Для меня эта встреча стала новым опытом.

Фото: Предоставлено Дэйвом Брейзером

Приехав из Великобритании, я воспринимаю как должное огромное количество национальностей, с которыми ежедневно разделяю жизни. Зато дети из сельской местности расценивают иностранца как чужака из другого мира. Поняв это, я решил, что приложу максимум усилий в течение следующих двух недель, чтобы дети поняли и почувствовали - я один из них.

Текст: Дэйв Брейзер